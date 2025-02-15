林漢森照顧選手無微不至 成教育家部落格典範

以專任教練身分獲得師鐸獎的林漢森，在台南市金城國中任教近40年，以無微不至地照顧、成為選手最堅強的後盾，近日登上教育部的教育家部落格，成為典範人物。

教育部今天發布新聞稿，金城國中田徑場38年來，每天一早都可看到林漢森陪伴學生訓練的身影，他的角色不只是教練，更像是老師、復健師與心理輔導師，遇到選手受傷了，比賽失利，或是訓練過程中遭到瓶頸，總是第一時間給予支援。

林漢森的執教祕訣是「教學相長」，他發現教過的選手越多，他的運動技能也越進步，因而不只會與學生一起切磋研究，也要求高年級的學生指導學弟妹，從中吸取經驗。

林漢森曾指導過亞運鉛球國手馬皓瑋，當時馬皓瑋遇到瓶頸，鉛球始終推不出去，林漢森教他改用旋轉方式投擲以後，短短半年內進步神速，在全中運拿到冠軍，成為馬皓瑋生命中的貴人。

學生阿勇（化名）練撐竿跳時不慎摔落坑內，林漢森二話不說，一把背起衝向隔壁的醫院，在復健期間，每天慢慢扶著阿勇練習走路，日復一日到終於能在操場上運動，最後並在國際田徑賽中達標。

另一次，林漢森親手提攜的競走女選手在比賽中犯規，無緣參加全中運，林漢森每天早上陪她競走，並對於選手錯誤行為，一一當場指正，協助她從跌倒處再站起來。

林漢森一直認為自己並沒有什麼特殊的技巧，對學生的訓練就是「真心陪伴」，並傳授運動員的精神。他認為選手的真正目標不是贏得金牌，而是永不放棄，真正要超越的是不是別人，而是自己。