快訊

超市買百元盒裝蛋竟「孵出8隻黃毛小雞」 破蛋過程網驚：不敢再吃蛋

影／謝謝你！新光三越氣爆無名英雄…男載澳門2歲女童一路違規飆急診

大S追思會落幕！小S心痛發文「代表徐家致謝」

林漢森照顧選手無微不至 成教育家部落格典範

中央社／ 台北15日電
教育部15日表示，教育家部落格典範人物林漢森（圖）在台南市金城國中任教近40年，以無微不至地照顧、成為選手最堅強的後盾。（教育部提供）中央社
教育部15日表示，教育家部落格典範人物林漢森（圖）在台南市金城國中任教近40年，以無微不至地照顧、成為選手最堅強的後盾。（教育部提供）中央社

以專任教練身分獲得師鐸獎的林漢森，在台南市金城國中任教近40年，以無微不至地照顧、成為選手最堅強的後盾，近日登上教育部的教育家部落格，成為典範人物。

教育部今天發布新聞稿，金城國中田徑場38年來，每天一早都可看到林漢森陪伴學生訓練的身影，他的角色不只是教練，更像是老師、復健師與心理輔導師，遇到選手受傷了，比賽失利，或是訓練過程中遭到瓶頸，總是第一時間給予支援。

林漢森的執教祕訣是「教學相長」，他發現教過的選手越多，他的運動技能也越進步，因而不只會與學生一起切磋研究，也要求高年級的學生指導學弟妹，從中吸取經驗。

林漢森曾指導過亞運鉛球國手馬皓瑋，當時馬皓瑋遇到瓶頸，鉛球始終推不出去，林漢森教他改用旋轉方式投擲以後，短短半年內進步神速，在全中運拿到冠軍，成為馬皓瑋生命中的貴人。

學生阿勇（化名）練撐竿跳時不慎摔落坑內，林漢森二話不說，一把背起衝向隔壁的醫院，在復健期間，每天慢慢扶著阿勇練習走路，日復一日到終於能在操場上運動，最後並在國際田徑賽中達標。

另一次，林漢森親手提攜的競走女選手在比賽中犯規，無緣參加全中運，林漢森每天早上陪她競走，並對於選手錯誤行為，一一當場指正，協助她從跌倒處再站起來。

林漢森一直認為自己並沒有什麼特殊的技巧，對學生的訓練就是「真心陪伴」，並傳授運動員的精神。他認為選手的真正目標不是贏得金牌，而是永不放棄，真正要超越的是不是別人，而是自己。

復健 運動

延伸閱讀

市場下跌借錢投資不一定錯？專家：用資產配置與再平衡的角度來思考

0050即便調降費用報酬也輸006208？達人親算：當然勝過！

2025年被動收入攻略！3大玩法已過時 別再浪費時間

「企業在玩火」 BBC：AI對新聞總結存在嚴重錯誤與扭曲

相關新聞

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

專門檢測國內論文 教育部學位論文相似比對系統上線

2022年國內政壇碩士論文抄襲風波不斷，多所大專校院祭出規定，要求碩博士論文需經系統論文相似度比對才可離校。教育部與國家...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

林漢森照顧選手無微不至 成教育家部落格典範

以專任教練身分獲得師鐸獎的林漢森，在台南市金城國中任教近40年，以無微不至地照顧、成為選手最堅強的後盾，近日登上教育部的...

心理諮商預算1年6千萬 教師不敢求助怕被貼標籤

被學生網路「公審」、被要求「正向管教」，還有龐雜的行政業務...中小學教師工作壓力愈來愈大，不少老師心理負擔大到需要諮商輔導協助。教育部2024年起大增教師心理諮商預算，但多數有心理支持需求的老師坦言不敢使用。

不怕挑食...台南發表幼兒園176道點心食譜 電子書同步公開

為了進一步提升幼兒點心的營養與多樣性，台南市教育局特編製「台南市幼兒園餐點建議食譜」，收錄176道專為幼兒量身設計的點心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。