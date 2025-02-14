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維也納少年合唱團音樂夏令營 專屬台灣學子參加

中央社／ 台北14日電

維也納僑界努力下，維也納少年合唱團推出專為台灣學生量身打造的音樂夏令營，希望台灣學生能在音樂之都維也納以合唱為交流，創造更多音樂體驗。

營隊執行長羅弘煜今天接受中央社記者專訪表示，維也納少年合唱團自1498年成立以來，從未為單一國家設計專屬音樂課程，這次的夏令營將是該合唱團歷史上唯一針對台灣學員打造的深度學習計畫。羅弘煜認為，這個營隊不僅是參與音樂課程，而是「體驗成為維也納少年合唱團的一員」。

長笛家羅弘煜旅奧多年，持續推動台奧文化交流，他表示，去年已經舉辦過一次，反應熱烈，學員除了學習合唱技巧，也參與維也納少年合唱團的日常訓練與演出。今年課程包括基礎發音訓練、如何正確發出聲音、如何放鬆身體，練習暖身、開嗓運動等。

營隊第一天將由維也納少年合唱團藝術總監伊拉斯穆斯．鮑姆加特納（Erasmus Baumgartner）上課，他從2023年起正式上任。音樂營除了合唱訓練，也將參訪維也納少年合唱團校園，到維也納少年合唱團夏季學校上課，成果發表音樂會後也將頒發官方證書。

第1梯次將從7月12日到7月18日，第2梯次則從8月16日到8月22日。羅弘煜表示，報名方式將以學校為單位，希望更多來自台灣各地對合唱有興趣的老師、學子與家長一起參與。詳情可詢viennachoircamp@gmail.com。

夏令營 維也納 音樂會

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