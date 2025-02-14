彰化縣育兒資源網上線 整合縣內兒童福利服務
彰化縣政府整合縣內各式兒童福利服務，即日起推出「彰化縣育兒資源網」平台，包括找補助、預約親子館活動、臨托申請等，家長只要上網就能找到相關資訊。
彰化縣政府社會處今天舉行彰化縣育兒資源網啟用記者會，社會處長王蘭心表示，藉由一條龍服務，方便家長直接在此網路平台找到所有育兒資訊，希望能成為新手爸媽的神隊友。
王蘭心說，彰化縣育兒資源網具有4大功能、5大服務，包括找補助、找館舍、找活動、找托育，以及線上預約親子館活動、查詢托嬰中心及早療據點、提供育兒福利資訊、報名專業課程講座、申請臨時托育，目標讓育有0至6歲孩子的家長輕鬆找到資源，減輕育兒負擔。
社會處指出，縣府提供生育補助每胎新台幣3萬元及多項津貼，積極建置公托，並有開放借閱玩具或繪本的玩具銀行，以及巡迴偏遠鄉鎮地區的「寶貝嘟嘟車」行動服務。
此外，親子館有各類遊具，讓孩子發展大小肌肉、認知、美感等，並舉辦多元化親子講座。
社會處表示，育有0至6歲幼兒的家長目前可於彰化縣育兒資源網免費註冊，縣府將持續更新和擴充內容，以滿足家庭需求。彰化縣育兒資源網網址為https://dearbaby.chcg.gov.tw。
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