八里國中將遷校至台北港文中一用地 預計2032年完工

八里區行動治理座談會於今日下午舉行，新北市長侯友宜率領各局處團隊與里長討論地方議題。侯友宜表示，八里國中將啟動遷校作業，由現址遷移至台北港特區文中一用地，未來可望解決學生通勤不便的問題，預計在2032年完工。

八里國中現址位於八里區邊陲山腰，道路較為狹窄，距離新建案臺北港特區住宅區及商業區較遠，與家長上下班路線相反，家長如要接送子女上下學較為不便，可能影響學生就學意願。

侯友宜表示，規畫八里國中遷校至台北港特區文一用地，該用地腹地開闊、就學通勤路線通暢、安全，可以讓學生免於舟車勞頓之苦，滿足當地學子在地就近就學需求。

教育局表示，台北港文中一用地現為八里棒球場，未來將結合八里在地特色及文化，規劃行政、教學大樓、圖書館及戶外生態教育、操場、運動等空間，提供學生更多元豐富的學習空間。

同時，也將搭配學校重點政策發展特色課程或社團；原有校舍則搭配現有區域在地特色，發展多元教育相關場域，並增設社會福利措施，例如生態園區、食農教育基地或童軍活動園地，提供當地居民學習資源和休閒空間，提升整體生活品質。遷校作業預定於2032年度完成，教育局將充分與地方市民溝通說明，以達在地就學目標。

新北市議員鄭宇恩指出，八里國中遷校是八里人的共識，市長今明確指出將在2032年完成，盼相關作業加速進行，及早造福八里學子。此外舊校區的活用，可思考結合目前學校持續發展的食農教育成果，以及八里極缺的運動中心等設施，提供學子更豐富學習體驗之外，也提供八里區民運動健身的去處。