專門檢測國內論文 教育部學位論文相似比對系統上線

2022年國內政壇碩士論文抄襲風波不斷，多所大專校院祭出規定，要求碩博士論文需經系統論文相似度比對才可離校。教育部與國家圖書館合作推出「學位論文相似檢測輔助系統」，現已上線營運，系統資料庫以國內碩博士學位論文為主，用以專門交互檢測國內論文。

本報曾報導，現今大專校院多自行採購如Turnitin等論文比對系統，學生發表前可先比對查察，Turnitin資料庫包含國內外電子期刊、電子資料庫、中國期刊網和Google網頁等，但較缺乏國內碩博士期刊和論文數據。而近年數起政壇論文抄襲案，抄襲對象多為國內其他學生學位論文，比對系統不一定能完全抓漏。

對此，教育部和國圖合作，2022年起委託台師大團隊以「台灣博碩士論文知識加值系統」資料為基礎，開發學位論文相似檢測輔助系統，於去年中開放大專校院學生試用，近期已上線營運。

教育部表示，全國各大學校院尚未畢業、正在撰寫論文的博碩士生，都可以免費使用系統服務。系統具章節分析功能，可篩選、不檢測無關的章節內容。再者，系統內存有國內大量的博碩士論文，使用者可專門交互檢測國內論文。

教育部指出，撰寫論文時難免會出現不經意的錯誤，如使用參考文獻的文字而未正確引述出處，系統能幫助學生有效辨識潛在問題，以避免不小心誤用他人的文字而沒有標註。

系統檢測來源文獻為國家圖書館收錄的未損毀博碩士學位論文PDF檔案，目前可進行檢測的論文篇數約等於「台灣博碩士論文知識加值系統」首頁左下角公布的「論文已授權全文」筆數。台灣博碩士論文知識加值系統將持續更新歷年論文、逐步納入系統檢測來源，未來將持續擴大檢測資料庫內容。