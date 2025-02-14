快訊

致員工信曝光！新光三越氣爆釀傷亡 總座吳昕陽：沒有人是孤單的

新光三越氣爆外牆「一片片噴出」 專家分析原因：否則內部更慘重

聽新聞
0:00 / 0:00

專門檢測國內論文 教育部學位論文相似比對系統上線

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部與國家圖書館合作推出「學位論文相似檢測輔助系統」，系統資料庫以國內碩博士學位論文為主。圖／本報資料照片
教育部與國家圖書館合作推出「學位論文相似檢測輔助系統」，系統資料庫以國內碩博士學位論文為主。圖／本報資料照片

2022年國內政壇碩士論文抄襲風波不斷，多所大專校院祭出規定，要求碩博士論文需經系統論文相似度比對才可離校。教育部與國家圖書館合作推出「學位論文相似檢測輔助系統」，現已上線營運，系統資料庫以國內碩博士學位論文為主，用以專門交互檢測國內論文。

本報曾報導，現今大專校院多自行採購如Turnitin等論文比對系統，學生發表前可先比對查察，Turnitin資料庫包含國內外電子期刊、電子資料庫、中國期刊網和Google網頁等，但較缺乏國內碩博士期刊和論文數據。而近年數起政壇論文抄襲案，抄襲對象多為國內其他學生學位論文，比對系統不一定能完全抓漏。

對此，教育部和國圖合作，2022年起委託台師大團隊以「台灣博碩士論文知識加值系統」資料為基礎，開發學位論文相似檢測輔助系統，於去年中開放大專校院學生試用，近期已上線營運

教育部表示，全國各大學校院尚未畢業、正在撰寫論文的博碩士生，都可以免費使用系統服務。系統具章節分析功能，可篩選、不檢測無關的章節內容。再者，系統內存有國內大量的博碩士論文，使用者可專門交互檢測國內論文。

教育部指出，撰寫論文時難免會出現不經意的錯誤，如使用參考文獻的文字而未正確引述出處，系統能幫助學生有效辨識潛在問題，以避免不小心誤用他人的文字而沒有標註。

系統檢測來源文獻為國家圖書館收錄的未損毀博碩士學位論文PDF檔案，目前可進行檢測的論文篇數約等於「台灣博碩士論文知識加值系統」首頁左下角公布的「論文已授權全文」筆數。台灣博碩士論文知識加值系統將持續更新歷年論文、逐步納入系統檢測來源，未來將持續擴大檢測資料庫內容。

圖書館 教育部 論文抄襲

延伸閱讀

準教長麥克曼談廢除教育部藍圖 稱將保留中小學助學金

COVID-19改變注射疫苗習慣 高雄長庚論文登國際期刊

川普喊廢教育部 學貸怎麼辦？影響全美4000萬人

教育部「救火隊」次長林騰蛟將退休 用AI寫詩回顧生涯

相關新聞

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

專門檢測國內論文 教育部學位論文相似比對系統上線

2022年國內政壇碩士論文抄襲風波不斷，多所大專校院祭出規定，要求碩博士論文需經系統論文相似度比對才可離校。教育部與國家...

不怕挑食...台南發表幼兒園176道點心食譜 電子書同步公開

為了進一步提升幼兒點心的營養與多樣性，台南市教育局特編製「台南市幼兒園餐點建議食譜」，收錄176道專為幼兒量身設計的點心...

特教生家長急哭了！台南助理員申請近3成被拒 教育局增500萬因應

台南市政府教育局在開學前公告特教助理員時數核定，這學期幼兒園送件706件竟有205件掛0，不核給時數比例占近3成，特教生...

新竹市府強化校園霸凌防制 15校23案獲補助經費

「反校園霸凌」友善校園周宣導活動開跑。新竹市教育處指出，市府向教育部爭取人力與業務經費補助，去年底已補助15校23案霸凌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。