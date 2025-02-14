教育部辦學習歷程研習 鼓勵高中與大專對話
108課綱在高中推動學習歷程檔案，並用於大專入學管道作為備審資料。教育部近期在線上舉辦研習活動，鼓勵高中與大專對話，交流學習歷程撰寫技巧與教學指引。
學習歷程推動後，常有學生抱怨不知道撰寫重點是哪些，高中教師指導的方向與大專教授的想法有落差，教育部因而接連舉辦多場研習活動，藉由交流和對話，拉近高中端與大學端的距離。
教育部今天發布新聞稿，2月13日、14日在線上舉辦「113學年度第2學期高級中等學校學生學習歷程檔案工作小組研習」，邀請「作伙做學檔－課程學習成果呈現建議」及「技高課程學習成果呈現建議」兩本手冊的計畫主持人，與高中教師分享。
「技高課程學習成果呈現建議」手冊由清華大學社會所副教授林祐聖主持編撰，以問答的方式，藉由平易近人的文字與可愛的插圖，提供課程學習成果、寫作原則的製作建議，以及多元表現呈現方式等。
林祐聖在研習活動中，重點導讀並佐以實例說明，拆解說明手冊的使用步驟，協助與會教師輔導學生，製作出具有獨特性及展現素養能力的學習歷程；同時也和與會的高中職教師交流意見，讓彼此更能理解與掌握學習歷程檔案推動工作的內涵。
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