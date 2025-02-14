特教生家長急哭了！台南助理員申請近3成被拒 教育局增500萬因應
台南市政府教育局在開學前公告特教助理員時數核定，這學期幼兒園送件706件竟有205件掛0，不核給時數比例占近3成，特教生的家長慌了手腳。台南市教育產業工會今召開記者會，年邁的蘇姓老翁有一個自閉症的孫兒，談到無助處忍不住哭了，議員也批不能用經費總量管制的思維影響特教生權益。
教育局表示，本次預核給各校(園)經費是依各生障礙程度平均分配資源，導致有的會與前期時數有落差，接獲各校（園）反映需求後，已回復若確實有時數需求可隨時提出，審核小組會依學生需求再核增經費，以維護特教學生權益。因申請人數多了百餘人，教育局再增加500萬經費。
台南市教育產業工會指出，113 學年上學期幼兒園特教助理員的申請人數為569人，核定經費1610萬1448元；113下學期申請人數增至706人，時薪提高，總經費卻減至1599萬4325元。以五王國小附幼和永信國小附幼為例，同樣學生在113學年上學期可申請到297小時、397小時，但在下學期竟被核定為0小時。
蘇姓老翁說，就讀大班的孫子有中度自閉，小班起在特教員陪伴2年進步很多，學習良好，開學前突接到通知申請未核准，開學後少了熟悉的助理員陪伴，孫子又發生嚴重情緒障礙失控行為，每天都很怕又接到老師的電話，講到無助處忍不住落淚。
市議員朱正軒表示，「經費不能有總量管制的思維」，特教助理員在支持特教生學習與日常生活中，扮演不可或缺角色，此次有自閉症中度孩子特教助理員補助時數，遭判定不應補助，時數為零，讓家長震驚也令人不解。
工會說，願意讓孩子接受鑑定與早療的家長變多，政府、學校與家長應有良好配合，才是對孩子最好的做法，呼籲市府正視此政策帶來的衝擊，立即檢討並恢復合理時數。
教育局則回應，編列給特教學生助理人員的經費其實是逐年增加，遠超於中央補助標準。每學期開學前會受理各校（園）助理員服務時數申請，上周即已通知學校（園）「有需求可隨時提出，審核小組會依學生需求增加經費」。本次申請案件較上學期增加114名，時數增加1萬小時，已增加500萬經費。
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