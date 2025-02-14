新竹市府強化校園霸凌防制 15校23案獲補助經費

「反校園霸凌」友善校園周宣導活動開跑。新竹市教育處指出，市府向教育部爭取人力與業務經費補助，去年底已補助15校23案霸凌事件調查費用，並開放各校以減課或增置學輔人力方式，強化事件處理量能與資源。

新竹市政府今天在虎林國小舉辦「反霸凌我最酷」友善校園周宣導活動，由校長林啟誠率領全校490位師生以毽子操宣示反霸凌決心，代理市長邱臣遠也偕同教育處長林立生及警察局長許頌嘉到場，號召師生們勇敢向霸凌說不。

邱臣遠指出，校園就像是一個小型社會，每位學生皆來自不同家庭背景，生活相處上難免會有一些摩擦，提醒孩子們在校園中要尊重、關心同學和自己，如果遇到霸凌，一定要及時向家長、老師反映求助，若看見同學們有被霸凌的情形，也要鼓勵他們勇敢說出來。

邱臣遠表示，反霸凌是重要的教育政策，市府近年配合校園霸凌防制準則修法，各校依規組織防制委員會，負責推動校內霸凌防制業務，更增設審議委員會，提供當事人救濟管道，檢視事件處理之適法性，發揮紛爭解決功能，致力推動校園霸凌防制。

教育處表示，虎林國小在推動霸凌防制上，透過品德教育、生活護照及正向輔導管教，引導孩子學習尊重、同理、關懷與包容；提供多元學習機會，讓孩子獲得成功經驗與自信，進而肯定自己，與人進行正向互動；透過友善校園宣導，不僅能提升師生防制霸凌意識，亦能在必要時進行反映並尋求協助。

教育處說明，校園霸凌防制準則修法以來，市府皆派員參與教育部校園霸凌事件調和暨調查專業人員培訓，並自辦數場防制委員會委員培力等增能課程，除培育事件處理人才，更充實教育人員校園霸凌防制知識。