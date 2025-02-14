族語朗讀文章徵件至9月30日 不限族群都可投稿
教育部近期開始徵求原住民族語朗讀文章，截止日期為9月30日。文章將用於全國語文競賽，不限國籍、族群都可投稿，但要使用政府頒布的族語書寫系統。
教育部今天發布新聞稿，「朗聲四起－教育部原住民族朗讀文章」專屬網站已將歷年語文競賽使用的文章數位化，讓教學更為方便。為了讓資料庫更加豐富，即日起到9月30日舉辦徵文活動，鼓勵族語寫作人才投入。
教育部指出，徵文無條件限制，不拘族群、居住地、國籍等都可投稿。但要使用教育部與原住民族委員會共同頒布的「原住民族語言書寫系統」進行創作，並先自行評估適合國小、國中、高中學生朗讀。
根據承辦單位政治大學原住民族研究中心的公告，徵文活動一律採電子郵件投稿，須注意作品不能曾在任何地方以任何形式發表過，也不能抄襲、翻譯、臨摹他人作品。
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