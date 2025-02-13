擠頂大碩士班窄門　私立大學嘆好學生難留住

資通訊相關產業炙手可熱，台大等頂尖大學今年碩士班筆試報名人數再創新猷。但頂大招生開紅盤，私立大學則不容樂觀，學校高層指出，頂大以後的學士生，無論如何都想於碩班階段擠入頂大，導致私校培育的優秀學很難留住，也讓近年私校碩士班招生、經營較困難。

中原大學教務長皮世明指出，近年國立大學碩班招生數相較過去更多，又資訊業上市櫃公司徵才也希望找頂大電資領域碩士生，引發後面學校學生，無論如何都想往前擠入頂大，私校培育的優秀學生難留住，直接影響私校碩班招生。

皮世明談到，但頂大收的學生更多，後續則須面臨師資是否充足；又招生增加是為回應業界期待，但也要考量能否達成教育的效益和目標。

東海大學教務長楊定亞坦言，目前私校碩士班經營確實較為困難，整體學生數下降，學生都往國立大學擠，私校自然留不住人。又儘管具備不少工作機會的工科科系，今年碩班報名人數也較去年同期減少。

楊定亞提到，私校為挽救頹勢，透過「五年一貫」碩班制度留住大學部學生，也希望以新生入學獎學金吸引校外學生報考，再者，向外籍生招手，也是「自救」方法之一。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉觀察，國內碩班的招生狀況已呈明顯雙峰化，學生都往國立學校、資通類科系傾斜；私校、人文及社科學院則乏人問津。

魏佳卉解釋，碩班整體學生在萎縮，學生自然就往頂大、中字輩等國立大學移動，再加上社會整體ＡＩ、資通產業熱，除了傳統私立工科強校，如逢甲、淡江表現仍不錯，其他私校都面臨碩班招生的危機。