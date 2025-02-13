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縣政府斥資千萬經費 彰化五校改造圖書館盼「快樂閱讀」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府今在舊館國小舉行五校聯合啟用圖書館典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府今在舊館國小舉行五校聯合啟用圖書館典禮。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府推動書福悅讀計畫，採競爭型計畫遴選學校全額補助，今在埔心鄉舊館國小舉辦五校聯合啟用圖書館典禮，期盼學生能在全新圖書館快樂閱讀，明年也會繼續推動並至少遴選5校改造圖書館。

縣長王惠美主持典禮，並表示，縣府積極向中央爭取資源，補助34所學校設立社區共讀站，也結合民間力量設立42座「英文愛的書庫」，主辦單位台灣閱讀文教基金會認為成效卓著，預估今年將在彰化增設3座，深耕閱讀並擴大閱讀資源可及性。

教育部「閱讀磐石獎」去年評選，彰化縣榮獲4項閱讀磐石學校獎和7項閱讀推手獎，獲獎率全國第一；王惠美說，彰化縣推廣閱讀不遺餘力，成果豐碩，這項成績是全國之最，必須感謝所有校長及老師的用心與努力，還有學校與社會各界的努力付出。

書福悅讀計畫是動支縣款改造學校圖書館，每年至少改造5座學校圖書館，2019年累計投入約5350萬元，至今協助27所學校圖書館完成優化，去年舊館國小、村東國小、三條國小、新庄國小、永靖國中等五校各獲補助200萬元整建圖書館，各自融入校園文化與特色，打造專屬的閱讀場域。

圖書館 王惠美

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