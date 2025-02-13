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教育部「救火隊」次長林騰蛟將退休 用AI寫詩回顧生涯

中央社／ 台北13日電
教育部次長林騰蛟（圖）從民國104年8月開始擔任常務次長，至今9年6個月、退休在即，教育部13日傍晚為他舉辦歡送會，數百名公務員與會和他道別。圖／中央社
教育部次長林騰蛟（圖）從民國104年8月開始擔任常務次長，至今9年6個月、退休在即，教育部13日傍晚為他舉辦歡送會，數百名公務員與會和他道別。圖／中央社

教育部組織改造後任期最長的常務次長林騰蛟即將退休，他今天回首44.5年的公職生涯，運用AI（人工智慧）寫了2首詩，並幽默地形容自己不是「利百代」，只有「歷9代」。

林騰蛟從民國104年8月開始擔任常務次長，至今9年6個月，教育部今天傍晚為他舉辦歡送會，數百名公務員與會和他道別。

林騰蛟歷經5名教育部長，包括吳思華、潘文忠（2任）、吳茂昆、葉俊榮、鄭英耀，也曾在公職出缺時，數度代理體育署長、國民及學前教育署長，一直到退休前，仍在代理法制處長中。

林騰蛟今天致詞指出，媒體形容他是教育部的「救火隊」、「利百代（指經常代理各種職務）」，但他認真地算了一算，其實只有「歷9代」，即經歷了6任部長和3任代理部長。

林騰蛟自言對AI非常有興趣，今年春節期間，花了相當功夫學習AI應用工具。為了今天的歡送會，他更嘗試運用ChatGPT和DeepSeek兩大AI系統擬稿並作比較，但發現除非能「餵」給AI大量的個人資料和經歷，否則寫出來的文稿都缺少「個人化」。

不過，林騰蛟還是嘗試讓AI改寫唐代詩人宋之問（一說是李頻）所作的「渡漢江」，其中ChatGPT寫出：「近退情更怯，難辭此世恩。初心猶未改，夢裡任黃昏。」DeepSeek則寫出：「近退情猶怯，何堪問舊年。四十四載過，功成身將隱。」

教育部長鄭英耀透露，他曾多次慰留林騰蛟，但後來得知林騰蛟退休後仍會繼續為教育服務，甚至聘書、薪資都看到了，才不得不批准。鄭英耀祝福林騰蛟回到人才培育的現場，能夠發揮多年的歷練，成為年輕人生涯發展的導師。

教育部 林騰蛟 鄭英耀

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