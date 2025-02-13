NGO幹部及學子赴海外實習計畫 4月30日報名截止

外交部於今天公布114年選送NGO幹部及青年學子赴海外INGO實習計畫，自即日起接受報名至4月30日止，錄取者將於今年下半年赴INGO實習，外交部最高補助近新台幣20萬元。

外交部下午發布新聞稿指出，為拓展台灣非政府組織（NGO）幹部及青年學子的國際視野，並增進與國際非政府組織（INGO）間的交流與合作，外交部於今天公布114年選送NGO幹部及青年學子赴海外INGO實習計畫，自即日起接受報名至4月30日止，提供台灣NGO及學子多元領域的國際見習機會。

外交部說明，「外交部選送NGO幹部赴海外INGO實習計畫」自94年開辦以來，已選送約80位優秀NGO幹部赴全球多個知名INGO實習，申請者須為現職NGO幹部並任職1年以上；「外交部選送青年學子赴海外INGO實習計畫」則自108年起辦理，申請資格為18歲至35歲大專院校在學學生。

外交部表示，上述兩項計畫的申請人須自行洽繫有興趣領域的INGO，包括民主人權、公衛醫療、婦女賦權、人道援助、環保永續、數位科技及其他符合聯合國「永續發展目標」（SDGs）議題等各項多元領域，只要獲得INGO同意實習，即可向外交部申請補助。

外交部提醒，有意報名者請於4月30日前（以郵戳為憑）將所需文件寄至台北市中正區凱達格蘭大道二號「外交部非政府組織國際事務會」收。報名者若通過外交部初審及複審面試，將於今年下半年赴INGO實習，並由外交部補助錄取者部分機票款及至多2個月的生活費用，上限近新台幣20萬元。

外交部強調，去年共選送4名NGO幹部及6名青年學子分赴泰國、尼泊爾、美國、荷蘭、日本、南非、英國及帛琉等國的INGO實習，除實際參與INGO運作並從中學習可供我國NGO維運參考的專業技能，也與當地組織人員建立交流合作管道，成效良好。

今年詳細報名資訊及甄選簡章已公布在外交部網站及NGO雙語網站。