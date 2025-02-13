中市友善校園 教育局長：拒絕兒少性剝削三不一要
台中市政府教育局為加強防制兒少性剝削觀念，全市高中以下學校做友善校園主題「拒絕兒少性剝削-不拍、不傳、不留、要求助」宣導；教育局長蔣偉民今天到潭子國中，與師生共同關注兒少性剝削議題，避免兒少性剝削憾事發生。
局長蔣偉民指出，台中市友善校園周活動在新學期一開始的第一周，2月11日至2月17日辦理， 公私立國中小及高中所有學校一起動起來，提醒同學要做到3不一要，不拍攝、傳送及留存私密照片（影片），避免不法分子常透過網路社交平台途徑，慫恿或引誘同學拍攝私密照片（影片）彼此交流及傳送，致個人私密影像於網路上外流，造成受害者身心創傷。
要保護自己提高防範意識，讓不法人士無法得逞；若不慎將個人私密影像外流，立即向學校反映，亦得向衛福部性影像處理中心線上申訴，或撥打私ME專線(02-66057373)協請移除影像，同時報警或向社政單位求助(113專線或「社會安全網-關懷e起來」。
他說教育局會督促學校加強兒少性剝削議題教育宣導，提供相關案例及專業諮詢，幫助學生們提高防範意識，創建一個安全的網路環境，讓大家的學業和生活更加美好。
教育局表示，將持續強化校園安全防護措施，在大家共同努力下，共同築起學校的兒少性剝削防制第一線，落實友善校園的理念。
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