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最高獎金80萬元 教部「Young飛全球行動計畫」提案申請中

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
去年參加計畫的「銀享力」團隊辦理多場「銀享健身俱樂部」課程。圖／青年署提供
去年參加計畫的「銀享力」團隊辦理多場「銀享健身俱樂部」課程。圖／青年署提供

為鼓勵青年運用社會創新與設計思考方法，聯結國際組織經驗及實踐在地行動，提升青年國際視野及行動執行力，教育部教育部青年發展署連續8年舉辦「Young飛全球行動計畫」，今年更將獎勵金提高至最高80萬元。本年度提案申請至114年3月14日中午12時止，18至35歲青年需由3至6位組隊提案。

青年署表示，「Young飛全球行動計畫」已邁入第8個年頭，培育超過150個團隊，累計超過5500人參與培訓，聯結1300個以上國際組織，各團隊除了可於年度執行過程中拿到各階段執行獎金，若獲選為績優團隊，還可於次年赴海外聯結國際組織或執行後續在地行動，鼓勵團隊持續發揮社會影響力，更可往新創公司、社會企業或非營利組織邁進。

青年署說，113年榮獲績優團隊的「瀅瀅爸媽與寶寶的社群」，提供早療兒童家長的支持服務，透過整合線上影片、圖文分享的方式，並透過LINE社群與早療家長接觸，提高社會大眾對早療育兒的關注；而另一組關注樂齡長者的「銀享力」，則聚焦於鍛鍊樂齡體能及正確知識推廣，培養退役運動員與機構合作，協助樂齡族群建立合宜知識，維持健康幸福的生活。

青年署表示，申請簡章可至iYouth青年國際圓夢平台（https://iyouth.youthhub.tw）參閱及提出申請，想了解更多計畫的資訊，也可參考Young飛全球行動計畫官方網站（https://iyouth.youthhub.tw/youngfly/）。

榮獲去年績優團隊的「瀅瀅－爸媽與寶寶的社群」辦理「親子多感官」活動。圖／青年署提供
榮獲去年績優團隊的「瀅瀅－爸媽與寶寶的社群」辦理「親子多感官」活動。圖／青年署提供

團隊 教育部 社群 青年

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