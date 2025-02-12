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桃市特教助理員遭控性騷、恐嚇學生 校方：已停職調查

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市議員黃瓊慧今指，某國小特教助理員遭控涉及2起性平案件，甚至模仿特教生走路、恐嚇學生。校方澄清，全案已啟動調查程序，被指控的特教助理員停職中。示意圖。本報資料照片
桃園市議員黃瓊慧今指，某國小特教助理員遭控涉及2起性平案件，甚至模仿特教生走路、恐嚇學生。校方澄清，全案已啟動調查程序，被指控的特教助理員停職中。示意圖。本報資料照片

桃園市某國小特教助理員遭控涉及2起性平案件，甚至模仿特教生走路、恐嚇學生。家長向民代陳情，指控學校包庇。校方則澄清，全案已啟動調查程序，被指控的特教助理員停職中，第一時間就按規定處理。

桃園市議員黃瓊慧今在臉書發文表示，桃園某校特教助理員被控去年9月起接連牽涉2起性平案件，且他還會故意模仿特教生走路動作，甚至多次比出割喉手勢，嘲笑、恐嚇學生，校方卻選擇忽視，家長投訴無門，只能找議員幫忙。

據悉，特教助理員遭控去年曾牽低年級女學生的手到操場玩，另有女學生向老師反映被特教助理員盯著胸部看。

校方回應，今年1、2月分別自教育局、教育部接獲相關投訴，第1起獲報時即成立性平委員會調查，找來特教老師等相關人員詢問，但說法與投訴內容有些出入，後續將召開調查小組，預計本周啟動、下周編排調查行程，找來相關人員詢問，另一案將併案調查。

至於特教助理員被控模仿學生走路等不當行為，校方表示已召開校園事務會議調查，該員在啟動性平調查時就已停職，沒有再到學校，若性平調查或是工作不力調查屬實就會解聘。

教育局表示，校方今年1月16日知悉後有進行校安通報，學校已於1月17日召開性平會，外聘3位具備調查專業人才庫資格委員並啟動調查程序，目前學校先將特教助理員停職接受調查，同時聘用代理人員照顧特教學生，教育局將持續督導學校，依性別平等教育法等相關規定辦理，並控管案件辦理進度。

教育局 桃園

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