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南市補習班驚傳虐童疑非法經營托嬰 教育局裁處停招3個月
台南北區一間補習班驚傳疑似虐童，家長指1歲多的女兒從補她習班返家時臉上有大片瘀傷，疑似遭到虐待，已驗傷報警，警方介入偵辦釐清中。教育局調查，該補習班違反經營非補習業務，將裁處停招3個月。
教育局表示，北區某立案補習班疑似非法經營托嬰中心並虐童案，經查事發地並非立案補習班範圍，且對象為2歲以下嬰兒，屬疑似違法提供托嬰服務。在接獲通報後立即會同社工前往稽查，該址一樓為立案補習班，但疑似於二樓設有未立案托嬰中心，未經核准提供托嬰服務，社會局已依權責進行裁處。
由於本案涉及補習班違反經營非補習班業務，教育局將依補習及進修教育法第25條規定處以停止招生處分3個月，並列入重點稽查對象。另負責人疑有違反兒少權法損害兒童權益情事，後續將提送短期補習班不適任人員認定委員會進行認定，情節重大最重終身不得擔任補習班教育人員。葉姓家長昨天深夜上網指出，1歲多的女兒從補她習班返家時臉上有大片瘀傷，疑似遭到虐待，她帶女兒驗傷報警。
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