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最高16萬元獎金 教育部「Talk」計畫18-35歲青年可報名

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
青年署今年辦理的「青年好政- Let’s Talk」計畫，以AI創新為題，即日起至3月21日前，只要是18至35歲青年即可組隊提案，本月22日下午2時也將於集思台中文心會議中心辦理提案說明會。圖／轉自青年好政聯盟臉書
青年署今年辦理的「青年好政- Let’s Talk」計畫，以AI創新為題，即日起至3月21日前，只要是18至35歲青年即可組隊提案，本月22日下午2時也將於集思台中文心會議中心辦理提案說明會。圖／轉自青年好政聯盟臉書

AI風潮席捲全球，教育部青年發展署今年辦理的「青年好政- Let’s Talk」計畫，以「AI創新─青年在AI浪潮下如何發展？」為題，即日起至3月21日前，只要是18至35歲青年（出生年為民國79年至96年）即可以3-5人組隊提案，發表其對AI議題創新想法，獲選團隊最高有16萬元獎金。

為培力青年具備審議知能，將對議題的省思轉換為參與政策的動能，更融入「開放政府」精神，讓青年的想法與創意融入政府施政，以利青年在未來公民社會中，扮演更積極的角色，青年署自107年辦理「 Let’s Talk」計畫。今年以「青年在AI浪潮下如何發展？」為題，就是為了呼應快速發展的AI技術。

青年署提醒，計畫報名及提案請至青年署「青年好政」網站作業。另外，為讓青年瞭解Talk計畫內容，將於本月22日下午2時於集思台中文心會議中心辦理提案說明會，並同步於「青年好政聯盟」臉書粉絲專頁直播，無法親臨現場青年夥伴，可藉由影片瞭解Talk提案相關事宜。提案說明會報名請至https://youthhub.yda.gov.tw/proposal-activity-apply

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