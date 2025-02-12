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新北校園APP線上繳學費 用悠遊付最高享9%回饋

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北校園通APP整合8種線上支付方式，其中用悠遊付最高享有9%回饋，再加碼抽iPhone。圖／新北教育局提供
新北校園通APP整合8種線上支付方式，其中用悠遊付最高享有9%回饋，再加碼抽iPhone。圖／新北教育局提供

新北市教育局推動「新北校園通APP」，提供家長更便捷線上繳費服務，除傳統紙本繳費單外，整合8種線上支付方式，包括iPASS Money、台灣pay、全支付、悠遊付、街口支付、信用卡、QRcode網銀轉帳及超商條碼繳費，其中用悠遊付最高享有9%回饋，再加碼抽iPhone。

配合開學季，即日起至3月31日新北市的家長透過新北校園通，使用「悠遊付」繳納學雜費，同一用戶繳納學雜費累計滿1萬元以上，使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶，進行任3筆消費交易，就能獲得總價值500元現金回饋券，每月限量1000名（活動期間每戶限贈一次）。

另外，活動期間使用指定銀行帳戶繳交學雜費，享每筆5%回饋（每戶上限100元），外加新用戶1%加碼等同於最高享有9%回饋金。不僅如此，使用悠遊付繳學雜費還能參加iPhone 16抽獎，共10個名額。另外，如使用iPass Money APP (需為iPass Money專用APP，非LINE iPass Money) 「生活繳費」，可以獲得 5% 回饋，每人每月最高回饋100點，且多家銀行也推出信用卡繳費優惠活動，家長可多利用信用卡繳交學費。

海山國小家長分享，過去繳納學雜費的手續繁瑣，還會擔心忙碌忘記，現在透過新北校園通APP只需動動手指，就能輕鬆完成線上繳費，省去奔波銀行或超商的時間，且新北校園通APP的功能多，除了繳費外，還能即時查詢孩子的課表、成績等資訊，相關學習紀錄一目了然。

教育局表示，將持續優化新北校園通APP，提供親師生更便捷的服務。目前APP下載人次已突破75萬，是全國唯一獲雲端物聯網創新應用獎的教育類APP，鼓勵所有新北市從幼兒園到高中職學校親師生下載使用「新北校園通APP」，體驗數位便利。

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