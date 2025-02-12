北市教師壓力大...爭取「首都加給」被打槍 藍議員：第一線心寒

物價、生活水準高的台北市近年來爆發教師逃亡潮，連續3個學年教師缺額都超過1800人，且光是去年上半年使用輔導諮詢就超過上萬人次，工作壓力大狀況顯而易見，教師、校長團體爭取「首都加給」，卻遭地方與中央政府打槍，議員也擔心，少子化已是國安危急，如果基本教育都有問題「如何說服年輕人敢生敢養？」

北市教研中心提供教師個別輔導諮詢，去年上半年服務教師計1萬1084人次，包括專業諮詢1785人次、個別諮商輔導839人次、自我成長團體工作坊2459人次及紓壓輔導服務計6001人次，紓壓佔比超過五成，顯見老師壓力並不小。

中華民國中小學校長協會理事長、延平國小校長陳清義表示，不管正式教師或代理老師報考人數顯著減少，他的學校曾開5個正式老師缺，最後來報到僅1人，剩下缺開了6、7輪代理教師還招不滿，多出來課變行政得承擔，惡性循環不斷輪迴導致更多人離開。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，教育部2023年宣布代理教師教師全年聘，加上114學年度各縣市將全面採計代理教師年資後，過去北市獨有的代理教師優勢已不在，恐導致缺口恐越來越大，市府應研議現有法規下提升整體待遇，包含考績獎金、初任教師獎金、代理年資考正式老師可以加分、租屋生活等補貼，讓有志者願到北市來服務，避免教育現場出現無老師可用情況。

然而教育局表示，依「公務人員加給給與辦法」規定，無法直接規畫「教師首都加給，日前曾向中央爭取，更提出應以基北北桃生活圈發放，無奈教育部最終以「無適當指標」否決提案。

議員王欣儀批評，中央與地方互踢皮球行為，讓第一線教育人員相當心寒，台北市壓力大、物價水準又高，如不改善教師工作環境，未來可能會導致更嚴重師資短缺，少子化已成國安危機，若被視為國家根本教育都出現問題，「該如何說服年輕人敢生敢養？」

教育局強調，目前先透過提升福利減輕老師生活壓力與負擔，包含補助上下班交通費、任職滿一年40歲以上代理教師享2年補助一次4500元健康檢查、全國最高敬師獎勵2000元禮券等。