日檢傳舞弊 大陸考區出問題 台22人成績亦取消

有台灣學生反映，去年底參與日本語能力試驗（JLPT）但遲未收到成績，不料傳出是因為中國大陸考區學生集體舞弊，日方經查陸續取消部分成績，台灣亦有學生成績不予採計。

對此，主辦方之一語言訓練測驗中心回應，去年底日檢考試總計約四萬人報考，後續閱卷、成績判斷均由日方主責，日方認為共有廿二名台灣考生成績有疑慮，因此個別通知考生，撤銷成績，也會退還報名費。這也是語測中心承辦以來首度發生該狀況。

JLPT台灣考區於一九九一年開始實施，測驗由難至易依序為N1至N5，台灣學生多作為日文能力檢定參考；若大學生欲赴日交換，學校也多會要求檢具相關成績。

去年底N1至N5試驗都在同一天舉行，不料中國大陸考區有考生疑似利用考場時間差，私下傳遞答案，因部分答題卷錯的地方一模一樣，引發疑慮，人工複審取消爭議成績。

語言訓練測驗中心副執行長吳若蕙表示，前天收到日方通知，台灣廿二名學生考試數據「有些疑慮」，無法給予成績，已用信函個別通知學生。是否受到中國大陸舞弊影響，語測中心在台灣僅作代辦施測，後續寄回日本閱卷、判讀成績，均由日方主責。