新北萬里幼兒園開學日老幼共融 一起搓湯圓、畫燈籠

開學日恰逢碰上隔天就是元宵節，應景的新北市立萬里幼兒園就設計了許多的元宵節慶祝活動，並且邀請一樣是同一天開學的樓上托老中心長輩一起來活動，透過老幼共融慶元宵，讓長輩與幼童度過愉快的開學日。

萬里幼兒園園長鍾綺芬指出，開學日辦理元宵節活動，邀請與小朋友一起開學的托老中心長輩來老幼共融慶元宵，觀賞元宵節由來的戲劇、猜燈謎、搓湯圓與畫燈籠，讓長輩與幼童度過愉快的開學日。

托老中心也是同一天開學，萬里幼兒園就邀請長輩一起來開學同樂，透過一起猜燈謎、搖元宵，還有準備了糯米糰與紅豆餡製作元宵，阿公阿嬤與小朋友分工一人包餡、一人搓圓，很快的一整盤的元宵湯圓就完成。

萬里幼兒園園長鍾綺芬說，透過老幼共融共學的過程，長輩開心與小朋友互動，而小朋友也從合力完成搓元宵與畫提燈當中，充滿自信心，萬里幼兒園期待學生與長輩都可以擁有愉快的開學日，期待每天到校上課的每一天。