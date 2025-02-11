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日檢大陸考區傳集體舞弊 台灣區22考生「成績有疑慮」遭撤銷

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
部分台灣學生反映，去年12月參與日本語能力試驗（JLPT）但遲未收到成績，今外傳中國大陸考區學生集體舞弊，日方經查陸續取消部分成績，台灣亦有學生成績不予採計。示意圖。圖／AI生成
部分台灣學生反映，去年12月參與日本語能力試驗（JLPT）但遲未收到成績，今外傳中國大陸考區學生集體舞弊，日方經查陸續取消部分成績，台灣亦有學生成績不予採計。示意圖。圖／AI生成

部分台灣學生反映，去年12月參與日本語能力試驗（JLPT）但遲未收到成績，今外傳中國大陸考區學生集體舞弊，日方經查陸續取消部分成績，台灣亦有學生成績不予採計。主辦方之一語言訓練測驗中心回應，去年底日檢考試總計約4萬人報考，後續閱卷、成績判斷均由日方主責，日方認為本次22名台灣考生成績有疑慮，因此個別通知考生，撤銷成績但將還報名費。

JLPT台灣考區於1991年開始實施，由日本台灣交流協會、日本國際交流基金會及語言訓練測驗中心主辦，測驗分五級數，由難至易依序為N1至N5，台灣學生多作為日文能力檢定參考；若大學生欲赴日交換、短期研修，學校也多會要求檢具相關成績。

但今傳中國大陸考區JLPT考試大規模舞弊，部分答題卷錯的一樣，已由日方展開人工複審後並取消爭議成績。也有台灣學生反映，去年參與台灣區考試後至均今未收到成績，詢問語測中心，語測中心則要求考生自行向日本聯繫。

語言訓練測驗中心副執行長吳若蕙表示，去年底N1至N5試驗都在同一天舉行，昨日語測中心收到日方通知，台灣22名學生考試數據「有些疑慮」，無法給予成績，已用信函個別通知學生，但會退還報名費。

吳若蕙指出，是否受到中國大陸舞弊影響，語測中心無法得知，在台灣僅作代辦施測，JLPT試卷是由日本寄發至台灣，後續寄回日本閱卷、判讀成績，均由日方主責。

吳若蕙指出，JLPT比照雅思等國際測驗，都有一套既定流程，成績若判斷異常將會退費，成績正常的考生則於今年1月31日就已能查詢成績，台灣考區除了該22名考生外，其餘均不受影響。

部分台灣學生反映，去年12月參與日本語能力試驗（JLPT）但遲未收到成績，今外傳中國大陸考區學生集體舞弊，日方經查陸續取消部分成績，台灣亦有學生成績不予採計。圖／翻攝自JLPT網站
部分台灣學生反映，去年12月參與日本語能力試驗（JLPT）但遲未收到成績，今外傳中國大陸考區學生集體舞弊，日方經查陸續取消部分成績，台灣亦有學生成績不予採計。圖／翻攝自JLPT網站

大學生 日文 日本台灣交流協會 試卷 語言

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