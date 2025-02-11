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太狂了！桃園這校開學還有紅包拿 張善政讚：創意滿分

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今天現身新興國際中小學開學典禮，該校也延續多年傳統，發放8種不同國家的外幣紅包給全校學生。圖／新興國際中小學提供
桃園市長張善政今天現身新興國際中小學開學典禮，該校也延續多年傳統，發放8種不同國家的外幣紅包給全校學生。圖／新興國際中小學提供

今天是各校開學日，桃園市長張善政今天現身新興國際中小學開學典禮，該校也延續多年傳統，發放8種不同國家的外幣紅包給全校學生，盼結合國際教育與傳統習俗的創新做法，除增添新年喜氣，也為學子們帶來跨文化的學習體驗。

新興國際中小學今年準備8種不同國家的外幣，包括馬來幣、新加坡幣、澳幣、歐元、泰銖、美金、日幣及韓幣，由張善政及105歲高齡的校董魏照金發放給學生。現場更安排外籍教師扮演財神爺，一同向師生賀年，營造濃厚的節慶氣氛。

張善政致詞表示，雖然收紅包是從小到大的傳統習俗，但能收到外幣紅包卻是獨特且富有創意的體驗，新興國際中小學在升學表現和品格教育有優異成果，該校也有許多創新做法，包括運動會創意進場、國際節慶慶祝活動，並打造擬真航空情境教室，將國際教育融入各項活動。

新興高中總校長魏宏恩指出，發放外幣紅包已成為學校國際教育的重要環節。學生們每年都熱切期待，因為這就像拆開新年福袋般充滿驚喜，永遠猜不到會收到哪個國家的貨幣。這項活動不僅帶給學生歡樂，更激發他們主動了解各國貨幣的匯率與文化意涵。

副總校長兼國際中小學校長林繼生解釋了發放外幣紅包的三層意義，首先延續傳統習俗的祝福之意；其次，透過發放紅包表達對學生如家人般的關愛；第三，藉此深化國際教育的內涵，希望讓學生體驗收紅包的喜悅，更能在歡樂氣氛中擴展國際視野。

小學 張善政 紅包

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