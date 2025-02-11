嘉縣7學生染流感請假 教育處加強校園防疫措施

嘉義縣各級學校今天開學，轄內國中小學中共有7名學生染A型流感請假，嘉義縣環保局已在開學前安排各鄉鎮清潔隊派員到校加強消毒工作，保障學生健康及校園安全。

嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，截至今天，全縣國中小學中共有7名A流通報請假學生，目前是流感高峰期，家長與學校需共同配合做好預防措施，包含接種疫苗；養成戴口罩習慣，出現咳嗽、打噴嚏等症狀時，應戴口罩，避免出入人群密集場所；學生若有發燒或疑似流感症狀，應主動告知學校，並在家休養。

縣府表示，因應流感高峰期，教育處已與衛生局聯合宣導，提醒全縣學校加強開學前準備工作，尤其是校園清潔與流感等傳染病的預防措施，確保師生在安全健康的環境中活動。

教育處指出，開學前，各校園皆完成環境消毒，清潔重點包括教室、廁所、樓梯扶手、飲水設備、遊樂設施、廚房、健康中心，也檢查冷氣濾網、飲水機水質，並督促各校定期清潔維護。

縣府已設計多種海報、簡訊與網路推廣圖卡，將透過學校班群、家長會等管道廣泛宣傳，強化防疫觀念，建議師生調整作息，恢復良好生活習慣，以最佳狀態迎接新學期。