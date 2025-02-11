開學日 嘉義市大業實中學生影城看「台灣超人」啟動春夏學季

開學日，嘉市大業實驗國民中學全校近300師生上午到知名影城辦理始業式，以曾獲國際3D大獎導演曲全立最新執導「台灣超人」揭開序幕，片中紀錄發生土地真實生命故事，期透過生命鬥士勇敢堅韌，培養孩子們對生命韌性，成為影響未來的人。

市府教育處規畫安排、游梅公益信託慈善基金贊助觀影課程，基金委員楊焜耀代表基金會到影城，為孩子們生命教育始業式導讀故事，委員提及嘉市勇敢突破傳統限制，開辦實驗教育，肯定嘉市教育，並說孩子們很幸福。

教育處長郭添財說，市長黃敏惠重視人才教育，把最好教育給孩子，期許孩子們面對挑戰、挫折，拿出Kano永不放棄精神，活出精彩。觀影前，校長陳明君帶孩子「靜心運動」，幫孩子們把心歸零、與自己對話、並對新學季自我期許，贈送孩子們「3心3力」：自信心、熱心、關懷心，學習力、行動力、生命力，活出美麗，做自己偶像。映後，引用黃敏惠對「台灣超人」詮釋，期許每個孩子都能「每天超越自己」，自我實現。

學生周文傑說，他對片中發明家劉大潭最敬佩，不受身體障礙限制，積極面對生命，看到自己優勢，這和老師幫助他找到自己優點不謀而合，他要好好學習，做對社會有益事情；家長會長沈承諺感謝市長、教育處長對教育用心，游梅公益信託慈善基金貴人們，給孩子們生命饗宴，學校始業式安排，具生命價值與意義。