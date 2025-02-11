開學日小朋友口罩「戴緊緊」 蔣萬安曝家長心聲：太太也鬆口氣

今天是開學日，由於流感疫情仍處高峰加上整天課，家長不敢大意，多數小朋友入校口罩都「戴緊緊」，台北市長蔣萬安今赴大安區銘傳國小視察開學狀況有表示，已要求校方即時監測加強清消。教育局也強調，目前還有部分學童未打疫苗，若學校有需求待公費疫苗到位後，也會請衛生局協助安排醫護進校施打。

上周大S流感猝逝引起各界搶打流感疫苗，由於目前疫情高峰尚未結束，加上今天開學是整天課程，多數家長都做好準備幫小孩戴口罩、準備酒精，實際觀察，超過7成學生都戴著口罩進入校園。陳姓家長表示，還是會擔心病毒傳染，也特別提醒小朋友中午用餐專心，避免交談接觸。

蔣萬安今赴銘傳國小發禮物給小朋友，他笑稱，開學對很多家長都是鬆了一口氣，「我老婆也鬆了口氣」，至於大兒子今年已經上國中，今天幫他簡單準備早餐後就自己上學去。面對疫情蔣強調，除加強宣導勤洗手戴口罩外，也請教育局提醒校方，要即時監測流感狀況，並加強清消。

由於北市目前學生疫苗接種率不到7成，加上公費疫苗幾乎已打完，中央採購10萬劑疫苗也尚未到位，蔣萬安表示，會請衛生局和中央溝通協調。教育局長湯志民補充，待疫苗到位後，若學校師生有需求，會請衛生局協助，盼能照顧到所有孩子健康。

湯志民強調，預防疾病根本還是免疫系統建立，呼籲學生睡飽、吃的健康、多運動規律生活，讓身體強壯有免疫力，才能對抗流行性感冒，也會提醒學生留意身體健康狀況，有不舒服立即反應。