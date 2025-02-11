快訊

中職／蔡其昌團拜曝本季多項變革 聯盟辦公室有望尋覓新家

大S樹葬回歸自然！民俗專家提醒：恐影響後代子孫

執意徵關稅！川普預告周二前宣布對等關稅：他國長期占美便宜

聽新聞
0:00 / 0:00

開學日小朋友口罩「戴緊緊」 蔣萬安曝家長心聲：太太也鬆口氣

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
今天是開學日，由於流感疫情仍處高峰加上整天課家長不敢大意，多數小朋友入校口罩都「戴緊緊」，台北市長蔣萬安今赴大安區銘傳國小視察開學狀況。記者洪子凱／攝影
今天是開學日，由於流感疫情仍處高峰加上整天課家長不敢大意，多數小朋友入校口罩都「戴緊緊」，台北市長蔣萬安今赴大安區銘傳國小視察開學狀況。記者洪子凱／攝影

今天是開學日，由於流感疫情仍處高峰加上整天課，家長不敢大意，多數小朋友入校口罩都「戴緊緊」，台北市長蔣萬安今赴大安區銘傳國小視察開學狀況有表示，已要求校方即時監測加強清消。教育局也強調，目前還有部分學童未打疫苗，若學校有需求待公費疫苗到位後，也會請衛生局協助安排醫護進校施打。

上周大S流感猝逝引起各界搶打流感疫苗，由於目前疫情高峰尚未結束，加上今天開學是整天課程，多數家長都做好準備幫小孩戴口罩、準備酒精，實際觀察，超過7成學生都戴著口罩進入校園。陳姓家長表示，還是會擔心病毒傳染，也特別提醒小朋友中午用餐專心，避免交談接觸。

蔣萬安今赴銘傳國小發禮物給小朋友，他笑稱，開學對很多家長都是鬆了一口氣，「我老婆也鬆了口氣」，至於大兒子今年已經上國中，今天幫他簡單準備早餐後就自己上學去。面對疫情蔣強調，除加強宣導勤洗手戴口罩外，也請教育局提醒校方，要即時監測流感狀況，並加強清消。

由於北市目前學生疫苗接種率不到7成，加上公費疫苗幾乎已打完，中央採購10萬劑疫苗也尚未到位，蔣萬安表示，會請衛生局和中央溝通協調。教育局長湯志民補充，待疫苗到位後，若學校師生有需求，會請衛生局協助，盼能照顧到所有孩子健康。

湯志民強調，預防疾病根本還是免疫系統建立，呼籲學生睡飽、吃的健康、多運動規律生活，讓身體強壯有免疫力，才能對抗流行性感冒，也會提醒學生留意身體健康狀況，有不舒服立即反應。

今天是開學日，由於流感疫情仍處高峰加上整天課家長不敢大意，多數小朋友入校口罩都「戴緊緊」，台北市長蔣萬安今赴大安區銘傳國小視察開學狀況。記者洪子凱／攝影
今天是開學日，由於流感疫情仍處高峰加上整天課家長不敢大意，多數小朋友入校口罩都「戴緊緊」，台北市長蔣萬安今赴大安區銘傳國小視察開學狀況。記者洪子凱／攝影

口罩 流感疫苗 蔣萬安 衛生局 開學日

延伸閱讀

北市協助新創採購 市長蔣萬安：金額突破5000萬元

總統邀五院會商 蔣萬安盼中央以民生為優先

兩岸觀光能破冰？上海賞燈團遭駁回 蔣萬安：雙城爭取到的 不樂見卡關

遭咬美國房產爭議…李彥秀哭了！ 蔣萬安力挺：不希望家人孩子被波及

相關新聞

管中閔第一次聽牧師兒講道 眾人見父子合照驚呼「兩人像兄弟」

台大前校長管中閔經常在臉書PO文，分享個人生活點滴。日前，他在臉書PO出和太太、兒子合照，寫道「參加自己兒子主持的禮拜，也是第一次聽他講道」，不少粉絲看完直呼「父子倆看起來像兄弟」。

開學日小朋友口罩「戴緊緊」 蔣萬安曝家長心聲：太太也鬆口氣

今天是開學日，由於流感疫情仍處高峰加上整天課，家長不敢大意，多數小朋友入校口罩都「戴緊緊」，台北市長蔣萬安今赴大安區銘傳...

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

教師脫北／家長期待高壓力大 代理教師首選優勢也沒了

首都家長期待高，教師教學壓力大，過去台北市是代理教師首選的優勢，也被其他縣市趕上，教師短缺不但影響教學品質，既有老師行政工作也大增；有人提議北市代理年資考正式老師可以加分，校長則認為北市教師應有首都加給，才能留才，對此，教育部回應了。

通學環境倒數 新北、台南研議改善

靖娟基金會檢視六都十九所學校周邊通學路段，總分平均新北市最低分，台南市第二低分，新北市交通局長鍾鳴時說，民團的調查出發點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。