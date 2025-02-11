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管中閔第一次聽牧師兒講道 眾人見父子合照驚呼「兩人像兄弟」

聯合新聞網／ 綜合報導
管中閔與妻子陳達敏（左）、兒子管良爵（中）在聖荷西中華歸主教會門口合影。 圖／翻攝自管中閔臉書
管中閔與妻子陳達敏（左）、兒子管良爵（中）在聖荷西中華歸主教會門口合影。 圖／翻攝自管中閔臉書

台大前校長管中閔經常在臉書PO文，分享個人生活點滴。日前，他在臉書PO出和太太、兒子合照，寫道「參加自己兒子主持的禮拜，也是第一次聽他講道」，不少粉絲看完直呼「父子倆看起來像兄弟」。

管中閔與妻子陳達敏育有兩名兒子管良維、管良爵，目前都在加州生活。其中管良爵是教會牧師，目前在聖荷西中華歸主教會服務。根據官網介紹，教會成立於1974年，座落在加州灣區的聖荷西巿，現是一所300多人的教會並持續發展，服事對象包括美國長大的年輕人，以及來自中國大陸、台灣、香港、東南亞華人信徒。

管中閔表示，日前參加兒子主持的禮拜，也是第一次聽兒子講道，不少網友看了直呼「哇！校長的兒子是牧師，好棒喔」、「管爺的兒子居然是傳道」、「美好的見證！校長全家主恩滿溢」、「（校長）第一次聆聽兒子在台上講課傳授真理，肯定是特別的感動，一股暖流入心中」、「校長全家蒙福」、「父子倆看起來像兄弟」、「沒想到您的孩子從事拯救靈魂的行業」、「是我的錯覺嗎？我怎麼覺得管爺看起來比管爺的兒子還年輕」。

去（2024）年9月，管良爵曾在臉書分享，自己在CFCCSJ（聖荷西中華歸主教會）已服務超過6年，「當我回顧在我到來之前的豐富歷史，心中充滿了深深的責任感。無數的經歷、記憶和故事塑造了我們教會的旅程，我很感激能夠在前人忠心耕耘的基礎上繼續努力」。

台大 管中閔

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