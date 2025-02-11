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兒盟調查 校園霸凌受害 3成有睡眠障礙
根據兒福聯盟調查發現，校園霸凌中以言語霸凌最為普遍，且有百分之卅學生因受到霸凌失眠或睡不好，恐產生睡眠障礙，兒盟呼籲，教師應提升對歧視、霸凌議題的敏感度。
兒盟去年底對全台一萬六千多名國、高中生進行網路問卷調查，調查結果顯示，校園霸凌發生率與前年相比下降至百分之十點二，其中以言語霸凌最高，關係霸凌居次，雖然霸凌有減緩趨勢，但受霸凌影響的學生，睡眠問題比率由百分之十九點五大幅增至百分之卅點一，且近四分之一的受害學生曾有自傷念頭。
數據指出，童年創傷經驗是校園霸凌的重要風險因子之一，約百分之五的國、高中生經歷過四項以上創傷，例如父母離異或過世、遭受言語暴力或身體虐待甚至性侵害等，這些學生無論在霸凌他人或被霸凌的比率上，均遠高於創傷經驗較少者。
兒盟觀察到，校園創傷知情環境，即針對受創者提供友善、安全的互動與空間氛圍，分數較高學校學生被霸凌率較低，校園創傷知情資源充足學校，被霸凌也遠低於資源匱乏校園。
兒盟呼籲，面對校園霸凌，政府應持續強化輔導精神，將創傷知情理念落實於校園；此外政府也應密切觀察新通過的學生輔導法，是否確實為受創學生提供持續且專業的心理支持與復原資源。
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