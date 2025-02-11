聽新聞
0:00 / 0:00

兒盟調查 校園霸凌受害 3成有睡眠障礙

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

根據兒福聯盟調查發現，校園霸凌中以言語霸凌最為普遍，且有百分之卅學生因受到霸凌失眠或睡不好，恐產生睡眠障礙，兒盟呼籲，教師應提升對歧視、霸凌議題的敏感度。

兒盟去年底對全台一萬六千多名國、高中生進行網路問卷調查，調查結果顯示，校園霸凌發生率與前年相比下降至百分之十點二，其中以言語霸凌最高，關係霸凌居次，雖然霸凌有減緩趨勢，但受霸凌影響的學生，睡眠問題比率由百分之十九點五大幅增至百分之卅點一，且近四分之一的受害學生曾有自傷念頭。

數據指出，童年創傷經驗是校園霸凌的重要風險因子之一，約百分之五的國、高中生經歷過四項以上創傷，例如父母離異或過世、遭受言語暴力或身體虐待甚至性侵害等，這些學生無論在霸凌他人或被霸凌的比率上，均遠高於創傷經驗較少者。

兒盟觀察到，校園創傷知情環境，即針對受創者提供友善、安全的互動與空間氛圍，分數較高學校學生被霸凌率較低，校園創傷知情資源充足學校，被霸凌也遠低於資源匱乏校園。

兒盟呼籲，面對校園霸凌，政府應持續強化輔導精神，將創傷知情理念落實於校園；此外政府也應密切觀察新通過的學生輔導法，是否確實為受創學生提供持續且專業的心理支持與復原資源。

創傷 校園 霸凌

延伸閱讀

彰化「罷免缺衣不可」一階達標 謝衣鳯：沒有正當性

兒盟調查：1成學生深陷校園霸凌困境 出現睡眠障礙比率增高

謝宜容涉霸凌屬下 涉貪情節待釐清...新北檢聲請延押2個月獲准

美女主播遭霸凌離世！前輩爆料「我也忍了7年」怒揭電視台霸凌內幕

相關新聞

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

六都19校周邊通學路段 全不及格

政府投入近四十八億改善校園周邊環境，但通學道路仍狀況不佳，靖娟基金會與交通改革團體檢核六都十九所學校周邊通學路段，發現全...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

通學環境倒數 新北、台南研議改善

靖娟基金會檢視六都十九所學校周邊通學路段，總分平均新北市最低分，台南市第二低分，新北市交通局長鍾鳴時說，民團的調查出發點...

開學防疫 學校、家長超前部署

今天開學日，流感、腸病毒、諾羅病毒肆虐，家長如臨大敵，擔心開學首日就上全天課在校吃午餐，除了要孩子戴口罩，脫口罩吃飯、喝...

兒盟調查 校園霸凌受害 3成有睡眠障礙

根據兒福聯盟調查發現，校園霸凌中以言語霸凌最為普遍，且有百分之卅學生因受到霸凌失眠或睡不好，恐產生睡眠障礙，兒盟呼籲，教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。