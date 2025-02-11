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開學防疫 學校、家長超前部署

聯合報／ 記者朱冠諭洪子凱吳傑沐陳秋雲陳雅玲／連線報導

今天開學日，流感、腸病毒、諾羅病毒肆虐，家長如臨大敵，擔心開學首日就上全天課在校吃午餐，除了要孩子戴口罩，脫口罩吃飯、喝水時避免交談，校園也展開防疫大作戰，各地教育局建議，學生若有流感症狀，建議請假居家護理。

斗六市雲林國小校長關勝周表示，開學前校園已完成清消，有家長擔心孩子被傳染感冒，「超前部署」預先為孩子請假一周，主要原因為目前疫情嚴重，擔心一開學就群聚感染，也怕重症影響，避開流行高峰期，再到學校上課比較安心。

這波流感疫情政府未強制戴口罩，不過大Ｓ死訊引發家長重視，紛紛要求孩子在校期間要自主戴口罩。台北市國小家長聯合會總會長蕭雯謙說，今年雖非過完年就開學，但家長仍擔心流感疫情，今天一開學就是整天課，中午還會集體用餐，擔心有傳染風險，提醒孩子吃飯別說話，書包除了放餐具、水壺，也特別準備酒精、濕紙巾、口罩等，讓孩子隨時防疫。

台中市議員楊大鋐說，孩子上學，家長總是提心吊膽，深怕去學校早晚都會被傳染，如果家中小朋友染病，建議馬上請假，休息一周避免疫情擴大。

桃園市中原國小校長黃木姻表示，因應疫情，除了消毒水清消環境、準備肥皂外，各班都有備用口罩，若學生在校發燒，會通知家長帶回家就醫。台北市敦化國小校長劉建男說，上周已請廠商消毒教室內外，也在導師會議提醒教師，確認班級備齊酒精、口罩。

口罩 流感 疫情

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