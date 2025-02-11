六都19校周邊通學路段 全不及格

政府投入近四十八億改善校園周邊環境，但通學道路仍狀況不佳，靖娟基金會與交通改革團體檢核六都十九所學校周邊通學路段，發現全都不及格，呼籲國土署及地方政府，應確保步行空間不中斷、加強照明與能見度，以保障學童通學安全。

靖娟基金會去年底實地檢核六都共十九所學校通學環境，以「看得到」、「來得及」、「用得安心」等三項檢核項目，評估道路環境中是否有在正確的時機、合適的位置提供必要的資訊，以及行走時可以在安全的前提下更專注、輕鬆判斷交通環境的變化。

結果顯示，十九所學校均低於六十分，分數最低的為台南日新國小十六分，其次為台中瑞穗國小廿分與新北重慶國小廿二分，整體不合格項目分別為離開校地的通學路上無人行道、行人穿越道兩側視線常被遮蔽、車道過寬、通學區與行穿線的預告標誌及設置狀況不佳，讓用路人無法及時判斷路況及看見路人。

總分平均，台北市卅五分，新北市廿七分，桃園市四十分，台中市卅二分，台南市卅一分，高雄卅七分。

立委林月琴表示，去年政府推動四年四百億改善校園周邊計畫後，她多次提醒要以較高標準改善，但根據民團調查發現，許多竣工項目未達保護兒童通學安全最低標準，呼籲國土署檢討計畫執行盲點，重新調整收案審查、執行檢核與竣工驗收等標準。

下一代人本交通促進會理事洪晨翊理事說，校園周邊仍存在動線安全不足、道路設計不良和缺乏管制設施等問題，車道過寬容易使車輛加速，但主管機關未縮減車道或設置減速丘，而是依賴測速照相，做法治標不治本；此外，改善範圍僅限學校周邊，周圍人行道和騎樓整修後仍有破損和突出物，一旦孩童走出改善區域，仍因人行道不連續，面臨人車爭道的風險。

靖娟基金會執行長許雅荏說，為保障學童通學安全，呼籲國土署及相關單位要確保校地周圍與通學路的步行空間連續性；加強通學區與行穿線的照明與能見度，提升兒童夜間的通行安全；在通學環境改善政策中，納入民間交通安全專業團體的意見，從更多角度審視工程設計與規畫的不足之處。