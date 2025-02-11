通學環境倒數 新北、台南研議改善

靖娟基金會檢視六都十九所學校周邊通學路段，總分平均新北市最低分，台南市第二低分，新北市交通局長鍾鳴時說，民團的調查出發點是善意的，但不見得全是學校和社區需要的，會參考民團的調查，也會安排會勘，並以學校及社區的需求為重。

台南市政府表示，經檢視檢核項目涉及校園外部各項交通環境，將再邀請相關單位共同會勘，研議改善措施，持續建構學生安全通學環境。

國土署指出，中央與地方今年預計合力推動行人友善區建置，逐步擴大建置人行路網，也會與民間團體合作包括行人交通安全設施條例修法研商作業、成立街道醫生團隊、建立全民參與街道改善平台，及結合大專院校組成人本街道校園推展聯盟等。

被評最低分的台南日新國小校長徐俊雄說，該校大門是學生主要的上學入口，因為金華路車流量大，放學時學校另申請義交協助幫忙。金華路面寬大約卅米，校園門口的行人穿越道原已設有行人穿越號誌，另一條行人穿越號誌，也在去年申請裝設完成，學生過馬路更安全。

新北市政府表示，交通局及養工處自二○一九年起即擬定專案，透過標誌標線號誌及實體人行道工程，營造人本友善環境。交通局推動「通學巷弄改善計畫」，因應各校需求規畫綠底行穿線、庇護島及行人專用時相等措施。全市二一一所國小已於二○二一年全數改善，全市一百二十所國高中，已完成一一一所學校會勘，並完成一○三所改善，改善措施會針對學校需求滾動式檢討。