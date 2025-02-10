民團質疑通學環境 南市：已爭取逾11億改善97校步道

靖娟基金會今天與立委及交通改革民間團體舉行記者會，質疑學區環境改善不及格，其中台南在抽查檢核分數方面不理想，台南教育局表示，已爭取逾11億改善97校通學步道。

台南市政府教育局透過新聞稿回應指出，改善通學環境為市府重要政策，每年均會調查各校周邊須改善交通情境，如增設標誌、標線、號誌等，並於每月道安會報列管改善情形，透過各局處共同合作，近年已爭取經費改善97校通學步道，合計新台幣11億3000萬元，努力優化通學環境。

教育局表示，民國106年至112年向中央爭取經費改善74校通學環境逾8億3000萬元；另有23所學校與區公所、工務局合作申請中央「永續提升人行安全計畫」獲核定經費逾3億元。

教育局指出，除實體改善外，也會依學校現況需求調整標線標誌、遷移障礙物、協助指揮交通及取締違停等，113年總計改善93校校園周邊交通環境。

靖娟基金會今天公布去年12月針對六都共19所學校抽樣檢驗發現，以60分為及格標準，全數都不及格，檢核平均分數僅33.79分，台南市平均31.33分，最低分是台南市南區日新國小。

日新國小校長徐俊雄表示，於113年完成通學步道改善，同時增設改善校門口行人號誌及增加路口交通疏導義交，並規劃家長接送區、導護志工引導學生過馬路等措施，努力守護學生平安上下學。

教育局指出，經檢視檢核項目涉及校園外部各項交通環境，包含道路設計（如標線）、管制措施（號誌、標誌）、通行空間等，將再邀請相關單位共同會勘，研議改善措施，持續建構學生安全通學環境。