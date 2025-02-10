快訊

數十年來少見規模！今年漢光演習天數加倍 動員一整旅後備軍人

蘋果新款SE預計本周發表 iPhone關鍵年正式開跑

民團質疑通學環境 南市：已爭取逾11億改善97校步道

中央社／ 台南10日電

靖娟基金會今天與立委及交通改革民間團體舉行記者會，質疑學區環境改善不及格，其中台南在抽查檢核分數方面不理想，台南教育局表示，已爭取逾11億改善97校通學步道。

台南市政府教育局透過新聞稿回應指出，改善通學環境為市府重要政策，每年均會調查各校周邊須改善交通情境，如增設標誌、標線、號誌等，並於每月道安會報列管改善情形，透過各局處共同合作，近年已爭取經費改善97校通學步道，合計新台幣11億3000萬元，努力優化通學環境。

教育局表示，民國106年至112年向中央爭取經費改善74校通學環境逾8億3000萬元；另有23所學校與區公所、工務局合作申請中央「永續提升人行安全計畫」獲核定經費逾3億元。

教育局指出，除實體改善外，也會依學校現況需求調整標線標誌、遷移障礙物、協助指揮交通及取締違停等，113年總計改善93校校園周邊交通環境。

靖娟基金會今天公布去年12月針對六都共19所學校抽樣檢驗發現，以60分為及格標準，全數都不及格，檢核平均分數僅33.79分，台南市平均31.33分，最低分是台南市南區日新國小。

日新國小校長徐俊雄表示，於113年完成通學步道改善，同時增設改善校門口行人號誌及增加路口交通疏導義交，並規劃家長接送區、導護志工引導學生過馬路等措施，努力守護學生平安上下學。

教育局指出，經檢視檢核項目涉及校園外部各項交通環境，包含道路設計（如標線）、管制措施（號誌、標誌）、通行空間等，將再邀請相關單位共同會勘，研議改善措施，持續建構學生安全通學環境。

台南 教育局 標誌

延伸閱讀

民團指學區環境改善不及格 國土署：將推行人友善區

南市日新國小通學路段最低分 涉交通環境…教局研議改善

民團出罷免大富翁桌遊 邀網紅八炯、閩南狼屏東試玩

影／學區通學環境改善全數不及格 民團籲檢討並改善

相關新聞

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

流感、諾羅流行期 雲林有家長開學日先替孩子請假一周

明天國中小學開學日，仍處流感、諾羅病毒流行期，有家長擔心孩子被傳染，預先為孩子請假一周，雲林縣府教育處表示，各校已於開學...

幼兒園階段採專業聽力檢查 中市衛生局長：無實證必要也無經費

學齡前兒童聽力篩檢，全台各縣市目前做法不同，本報今有全面性報導。台中市衛生局局長曾梓展今指出，政府在新生兒在出生後3到6...

全國學齡前兒童聽力篩檢不統一 國健署：將研議討論

聯合報今報導「學齡前聽篩不統一」，民團及家長陳情學齡前聽力篩檢目前並無統一標準，各縣市篩檢方法不一，有的很陽春，甚至只用...

開學前夕緊盯整備工作 苗縣府：患流感者建請居家照護

明天就是於113學年度第2學期開學日，苗栗縣政府教育局依據上周二縣務會議裁示事項，緊盯各校相關整備工作，且有鑑於近期國內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。