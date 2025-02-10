快訊

電價漲聲響起？ 郭智輝：大家如果同意，稍微讓我們調一下

「他和梅根間的問題夠多了」 川普改口稱不驅逐哈利王子

國道3號安坑隧道5車連環撞 下班嚴重壅塞回堵7公里

基隆微校園APP上線 家長可查每日午餐菜單

中央社／ 基隆10日電

基隆校園校務行政系統已全面切換新系統，全新的應用程式「CSchool微校園」上線，除原有的到、離校通知功能，新增查詢每日午餐菜單等各項孩子學習及校園生活e化服務。

基隆市政府教育處長徐嬿立今天透過新聞稿表示，市府除引進智慧校園管理功能系統，更針對全市各校卡機設備檢修，汰換服役7年、8年的老舊卡機設備，並完成全市各校新卡機設定與更新，提供即時到、離校通知服務，讓家長能更即時掌握孩子進出校園的動態。

徐嬿立說，「CSchool 微校園」App支援iOS及Android系統，除原有的到、離校通知功能，學生飲食安全也是家長關切重點，此次新增功能讓家長可快速查詢學校營養午餐資料，方便家長更全面了解孩子校園生活相關資訊。

市府表示，未來將持續提供優化數位系統功能，並透過完整的校園網路管理機制，發展有效的遠端支援服務，協助教師更容易維護學校資通環境，並擴充更多智慧校園數位服務，讓學生、家長與學校，享有更便利與高效的校務管理。

基隆 應用程式 校園

延伸閱讀

國中、小學要開學了！ 基隆「張老師」教舒壓3招 開學不焦慮

桃市力推免費有機營養午餐 「鹼性電解水」洗菜更安心

視察基隆忠二路電桿地下化規劃 市長謝國樑盼早日完成

基隆鬧區電纜地下化新增忠二路 市府開說明會凝聚共識

相關新聞

流感、諾羅流行期 雲林有家長開學日先替孩子請假一周

明天國中小學開學日，仍處流感、諾羅病毒流行期，有家長擔心孩子被傳染，預先為孩子請假一周，雲林縣府教育處表示，各校已於開學...

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

幼兒園階段採專業聽力檢查 中市衛生局長：無實證必要也無經費

學齡前兒童聽力篩檢，全台各縣市目前做法不同，本報今有全面性報導。台中市衛生局局長曾梓展今指出，政府在新生兒在出生後3到6...

全國學齡前兒童聽力篩檢不統一 國健署：將研議討論

聯合報今報導「學齡前聽篩不統一」，民團及家長陳情學齡前聽力篩檢目前並無統一標準，各縣市篩檢方法不一，有的很陽春，甚至只用...

開學前夕緊盯整備工作 苗縣府：患流感者建請居家照護

明天就是於113學年度第2學期開學日，苗栗縣政府教育局依據上周二縣務會議裁示事項，緊盯各校相關整備工作，且有鑑於近期國內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。