基隆微校園APP上線 家長可查每日午餐菜單
基隆市校園校務行政系統已全面切換新系統，全新的應用程式「CSchool微校園」上線，除原有的到、離校通知功能，新增查詢每日午餐菜單等各項孩子學習及校園生活e化服務。
基隆市政府教育處長徐嬿立今天透過新聞稿表示，市府除引進智慧校園管理功能系統，更針對全市各校卡機設備檢修，汰換服役7年、8年的老舊卡機設備，並完成全市各校新卡機設定與更新，提供即時到、離校通知服務，讓家長能更即時掌握孩子進出校園的動態。
徐嬿立說，「CSchool 微校園」App支援iOS及Android系統，除原有的到、離校通知功能，學生飲食安全也是家長關切重點，此次新增功能讓家長可快速查詢學校營養午餐資料，方便家長更全面了解孩子校園生活相關資訊。
市府表示，未來將持續提供優化數位系統功能，並透過完整的校園網路管理機制，發展有效的遠端支援服務，協助教師更容易維護學校資通環境，並擴充更多智慧校園數位服務，讓學生、家長與學校，享有更便利與高效的校務管理。
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