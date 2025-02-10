流感、諾羅流行期 雲林有家長開學日先替孩子請假一周

明天國中小學開學日，仍處流感、諾羅病毒流行期，有家長擔心孩子被傳染，預先為孩子請假一周，雲林縣府教育處表示，各校已於開學前加強環境清潔、重點消毒等防疫工作，全縣教師、學生流感疫苗接種率為68.9%，因公費疫苗已用罄，學生若要接種可自費施打。

斗六市雲林國小校長關勝周表示，校園清消作業已在開學前完成，但有家長擔心孩子被傳染感冒，預先為孩子請假一周，虎尾國小也已完成清消工作，校長洪孟真表示，將隨時掌握各班情況，鎮南國小今天也持續加強清消作業。

縣府教育處長邱孝文表示，雲林縣截至2月10日為止，校園接種率為68.9％，學生若仍有接種需要，可自行前往診所施打，開學前已請各校加強環境清潔、重點消毒等防疫工作。