雲林因應11日開學 各校清消、盤點口罩防流感

國內流感處高峰期，各級學校明天開學，雲林縣各校加強清消，鼓勵學生戴口罩上學，但有家長已經為孩童預先請假一週；為有效預防流感傳播，雲縣府持續加強宣導與防治工作。

根據雲林縣教育處統計，雲林縣113學年度流感疫苗應接種人數約4萬8000人，截至今天為止，接種率為68.9%。

虎尾國小校長洪孟真說，日前完成校園清消，會請各班老師隨時注意學生健康情況；安慶國小則盤點口罩和酒精，鼓勵學生上課時戴口罩。鎮南國小校長梁博雍指出，明天開學會加強宣導個人衛生，請學生注意個人健康。

雲林國小校長關勝周表示，已召開會議討論防疫相關措施，同時公布防疫指引，不過流感和諾羅病毒正逢高峰期，已有家長為學生預防請假一週。

雲林縣教育處長邱孝文表示，縣府在開學前請各校加強環境清潔、重點消毒等防疫工作，並依照校園傳染病防治工作指引落實3天內同一班級有2名以上（含2名）學生，經醫師臨床診斷為感染流感時，即召開防疫小組會議，如有疑似群聚感染且有擴散之虞時，應評估停課事宜。

雲林縣衛生局指出，自今年元旦至今天中午12時止，雲林縣有2例流感併發肺炎死亡案例，而流感症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等，呼籲民眾若出現呼吸困難、急促、持續高燒等症狀，應儘速就醫。

雲林縣衛生局提醒，縣內公費流感疫苗18萬2000劑已全數施打完畢，中央12日將開會確認各縣市調撥劑量，屆時提供給65歲以上11類第一階段實施對象接種，學生若有接種意願可自費施打，目前縣內配合施打診所尚有劑量。