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幼兒園階段採專業聽力檢查 中市衛生局長：無實證必要也無經費

聯合報／ 記者陳秋雲黃寅／台中即時報導
台中市衛生局局長曾梓展認為，在新生兒已做過聽力篩檢下，若再花大錢在幼兒園階段再大規模檢查，並不符合實益，他也認為沒有實證需要。圖／台中市政府提供
台中市衛生局局長曾梓展認為，在新生兒已做過聽力篩檢下，若再花大錢在幼兒園階段再大規模檢查，並不符合實益，他也認為沒有實證需要。圖／台中市政府提供

學齡前兒童聽力篩檢，全台各縣市目前做法不同，本報今有全面性報導。台中市衛生局局長曾梓展今指出，政府在新生兒在出生後3到6個月已有聽力篩檢，了解新生兒的聽力，但對於在幼兒園階段是否還需要做，衛生福利部國民健康署認為並無必要，台中市前年開始有醫師進幼兒園替中班兒童以耳鏡做聽力檢查，但若要採取在室內的專業儀器篩檢，目前並無經費。

曾梓展說，台中市的做法，是由具兒童預防保健醫師資格的醫師進園，替4歲的中班小朋友做聽力、視力和發展等檢測，若發現有異常，再轉介到醫院進一步檢查，同時追蹤檢查結果。在檢查前還會先以問卷詢問家長，了解小孩是否有在背後叫他卻聽不到等聽力的異常現象，以能提前注意，並進一步發現異狀。

他說，這就跟四癌篩檢一樣，大腸癌先查糞便潛血、口腔癌先做口腔黏膜檢查等一樣，台中市的篩檢一樣有效，同樣能能早期發現、早期治療。

他說，在室內以純音聽力檢查儀進行的專業聽力檢查當然好，但在新生兒已做過聽力篩檢下，若再花大錢在幼兒園階段再大規模檢查，並不符合實益，也並沒有實證需要。而台中市現階段在幼兒園的做法，是由醫師用耳鏡看是否有中耳炎、耳積水、耳道是否被耳屎塞住影響聽力，或有沒有持續性的聽力變化和缺損等。以去年為例，2萬1千名幼兒約有20655人篩檢，發現71人異常。

曾梓展說，雖有個案指家長直到孩子12歲才發現有單側聽障，但這可能是漸進式的發展，一時無法篩檢出來。如果由聽力師入幼兒園作聽力篩檢，在非封閉環境，無法完全去背景聲音的環境，效度無法百分百，也可能出現偽陽性。

曾梓展兌，台中市目前不會調整現有作法，去年兒童健檢，原本編5百萬，他又東湊西湊到1千萬元，健檢含視力、聽力，將持續做下去。

台中市 幼兒園 醫師

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