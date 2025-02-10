全國學齡前兒童聽力篩檢不統一 國健署：將研議討論

聯合報今報導「學齡前聽篩不統一」，民團及家長陳情學齡前聽力篩檢目前並無統一標準，各縣市篩檢方法不一，有的很陽春，甚至只用「問卷」請家長填寫是否有異狀，希望政府制定統一標準，預防聽損兒遭漏篩。衛福部國健署回應，署正蒐集世界衛生組織與國際相關實證，以及地方政府辦理學齡童聽篩成效，將再研議。

國健署指出，有關兒童聽力篩檢，參考國際實證與國內專家建議，於101年全面推動新生兒聽力篩檢，近年篩檢率與確診率均達99%，目前全國共有259家醫療機構提供篩檢服務，並協助將篩檢異常個案轉介至64家確診醫院。

針對新生兒及以後可能發生之聽力問題，於未滿7歲之兒童7次預防保健服務，由醫師提供對驚嚇反應、聲音轉向尋找能力等檢查，並持續宣導提醒家長運用「兒童健康手冊」中的「聽力簡易居家行為量表」，於平日觀察孩子對聲音的反應及語言表現。

國健署提醒，如果家長發現孩子有語言發展落後、講話不清楚或電視經常開很大聲、常聽不到家人叫喚等狀況，應及時尋求耳鼻喉科醫師檢查確認聽力問題。

有關學齡前兒童聽力篩檢，國健署正蒐集世界衛生組織與國際相關實證，以及地方政府辦理學齡前兒童聽力檢測執行狀況與成效，將偕同教育部共同邀集專家學者研議。