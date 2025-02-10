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開學前夕緊盯整備工作 苗縣府：患流感者建請居家照護

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
明天就是於113學年度第2學期開學日，苗栗縣政府教育局緊盯各校相關整備工作，並建議家長若發現孩子有流感症狀，最好幫請假居家照護。圖／苗栗縣政府提供
明天就是於113學年度第2學期開學日，苗栗縣政府教育局緊盯各校相關整備工作，並建議家長若發現孩子有流感症狀，最好幫請假居家照護。圖／苗栗縣政府提供

明天就是於113學年度第2學期開學日，苗栗縣政府教育局依據上周二縣務會議裁示事項，緊盯各校相關整備工作，且有鑑於近期國內流感疫情增溫，建議家長若發現孩子有流感症狀，最好幫請假居家照護。

縣府教育局長葉芯慧表示，上周二縣務會議後已發文通知各校，為加強校園安全，建構安全健康之校園環境，請於開學前做好各項設施設備的安全檢核，對於有安全疑慮的設施設備應立即改善或進行必要的處置。同時鼓勵安裝兒童防墜措施，安裝時也應符合相關建築法規及以不妨礙逃生為原則。

另外，開學日起學生也要用中餐，也要求學校行政人員應再次盤檢飲水、供電、廚房及其他設施設備，以確保開學後師生食安無虞。

葉芯慧也表示，因近期國內流感疫情增溫，建議家長若發現孩子有流感症狀，最好幫請假居家照護；開學前兩周也會派請督察到各校查核，若有嚴重流感傳播應立即回報。

校園安全 流感 疫情

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