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中小學數位學習計畫啟動 教部補助13縣市、56校

中央社／ 台北10日電

教育部今天舉行114年中小學數位學習深耕計畫啟動儀式，今年將補助13個縣市的56校參與，其中8所國際組學校將與境外學校進行4週線上交流課程，充足數位教育推動能量。

教育部今天發布新聞稿指出，為加強數位教育人才的培育，教育部執行「智慧國家方案（2021-2025年）」，並辦理第2期數位學習深耕計畫，今天由教育部資訊及科技教育司、教育部中小學數位學習深耕計畫推動辦公室、各縣市代表及今年參與學校共同啟動「教育部114年中小學數位學習深耕計畫」。

今年啟動儀式以「深耕之光，共樹新生」為主題，象徵教育扎根與成長的力量，同時用深耕樹作為核心意象，象徵承載教育的延續與希望，更彰顯計畫對淨零排放、氣候變遷調適與環境永續的重視。

教育部資訊及科技教育司司長吳穎沺表示，教育部於107年起推動「中小學數位學習深耕計畫」，至113年累計開發199套課程，超過3萬師生人次參與課程實施，與全世界超過19個國家、逾6000名師生建立交流合作管道，學生運用新興科技搭配學科知識，解決生活中的真實問題。

為延續第1期數位學習深耕計畫表現的成果，教育部今年持續推動並精進計畫內涵，今年補助13個縣市、56校參與實施，其中8所國際組學校將與境外學校進行4週線上交流課程，並由教練學校帶領推廣學校實施課程，擴大推廣成效。

教育部提到，中小學數位學習深耕計畫已邁入第8年，透過增能工作坊及專家輔導，培訓數位學習種子教師，提升數位教學能力，並藉由課程與教學成效評估檢核分析，優化所開發的課程教材，確保計畫推動品質。

小學 教練 教育部

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