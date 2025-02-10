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開學前夕出現頭痛、焦慮、失眠 醫：小心「收假症候群」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
部分師生在開學前夕出現不適症狀，衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文建議，若持續出現情緒低落或睡眠困難，應及早尋求專業協助。圖／部桃提供
部分師生在開學前夕出現不適症狀，衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文建議，若持續出現情緒低落或睡眠困難，應及早尋求專業協助。圖／部桃提供

明天就是高國中小開學日，有些孩子開始出現頭痛、腹痛、易怒、焦躁不安，老師們則面臨心悸、頭暈、失眠等困擾，衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文提醒，這些症狀可能是「收假症候群」作祟，若持續出現情緒低落或睡眠困難，應及早尋求專業協助，探索開學返校可能遇到的困難。

「面對收假開學，家長的陪伴與引導至關重要。」蘇柏文建議，家長除了幫助孩子逐步調整作息，避免睡前使用手機或長時間打電動，對於較高年級的青少年，家長可以主動與孩子討論開學後的未知焦慮，例如新學期的課業壓力、師生相處等，讓孩子感受到支持。

蘇柏文表示，許多青少年對於開學的抗拒，可能與同儕關係不佳、學習成就感不足等因素有關，如果父母過度責備，可能會讓孩子更加孤單無助，形成惡性循環，因此溝通時應以理解和陪伴為主，幫助孩子緩解壓力。

蘇柏文建議，若孩子在開學前感到煩躁不安，可以嘗試腹式呼吸，透過深呼吸讓身心放鬆，或是撰寫日記，記錄內心想法，幫助整理思緒，以及尋求同儕支持，與好友分享煩惱，減少孤立感等方法，若身心症狀已嚴重影響日常生活，也可尋求學校輔導室或精神醫療資源的協助。

蘇柏文表示，開學不僅是學生的挑戰，對老師而言更是壓力來源，除了教學與學生管理，行政事務繁重，加上少子化與3C通訊發達，教師彷彿進入「24小時待命」狀態，老師的身心健康同樣重要，應適時給自己專屬的放鬆時間，可藉由正念冥想，靜心練習降低壓力，或是泡澡、聽音樂及設定工作界限舒緩壓力。

蘇柏文表示，面對開學壓力，無論是學生、家長還是老師，都不需要獨自承受，適當調整作息、運用心理調適技巧，並在需要時就近尋求社區心理衛生中心或精神醫療專業協助，才能讓新學期順利展開，迎接新的挑戰。

不安 壓力

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