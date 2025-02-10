明天開學通學道路卻都不及格 1張圖看19學校扣分項目

政府投入近48億改善校園周邊環境，但通學道路仍狀況不佳，靖娟基金會今天指出，檢視19所學校周邊通學路段全都不及格，主要問題為缺乏人行道、行人穿越道視線受阻、車道過寬、學區與行穿線預告標誌及設置狀況不佳。靖娟基金會呼籲國土署及地方政府，應確保步行空間不中斷、加強照明與能見度，以保障學童通學安全。

中小學明天就要開學，但靖娟基金會與立委林月琴聯合9個交通改革團體，召開通學環境調查記者會，出政府已投入近48億元改善校園周邊，但靖娟基金會去年12月針對6都共19所學校抽樣檢驗發現，以60分為及格標準，全數都不及格，檢核平均分數僅33.79分，主要問題為缺乏人行道、行人穿越道視線受阻、車道過寬、學區與行穿線預告標誌及設置狀況不佳等，讓學童上學路充滿危險。

靖娟基金會與9個交通團體實地檢核19所學校通學環境，以「看得到」、「來得及」、「用得安心」等3項檢核項目，評估道路環境中是否有在正確的時機、合適的位置提供必要的資訊，以及行走時可以在安全的前提下更專注、輕鬆判斷交通環境的變化。

結合結果顯示，19所學校均低於60分，其中分數最低的學校為台南日新國小16分，其次為台中瑞穗國小20分與新北重慶國小22分，整體不合格項目分別為離開校地的通學路上仍無人行道、行人穿越道兩側視線常被遮蔽、車道過寬、通學區與行穿線的預告標誌及設置狀況不佳，讓用路人無法及時判斷路況及看見路人；排名前三名為桃園大竹國小46分、桃園中興國中及文山國小44分、高雄莊敬國小42分。

林月琴表示，去年推動4年400億改善校園周邊計畫後，就多次提醒要以較高標準進行改善，但根據民團調查發現，許多竣工項目未達保護兒童通學安全最低標準，呼籲國土署檢討計畫執行盲點，重新調整收案審查、執行檢核與竣工驗收等標準。

靖娟基金會執行長許雅荏說，為保障學童通學安全，提出加強3大呼籲，包含確保校地周圍與通學路的步行空間連續性；加強通學區與行穿線的照明與能見度，提升兒童夜間的通行安全；在通學環境改善政策中，納入民間交通安全專業團體的意見，從更多角度審視工程設計與規畫的不足之處。

下一代人本交通促進會理事洪晨翊理事說，校園周邊仍存在動線安全不足、道路設計不良和缺乏管制設施等問題，而車道過寬容易促使車輛加速，但主管機關未縮減車道寬度或設置減速丘，而是依賴測速照相，做法治標不治本；此外，改善範圍僅限學校周邊，周圍人行道和騎樓整修後仍有破損和突出物，一旦孩童走出改善區域，仍因人行道不連續，仍然要面臨人車爭道的風險。