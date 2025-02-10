影／學區通學環境改善全數不及格 民團籲檢討並改善
開學在即，靖娟基金會與立委林月琴國會辦公室上午舉辦記者會，對於學區環境改善全數不及格，呼籲3大面向不可缺通學環境調查，並聯合9個交通改革團體共同向國土署呼籲應正視通學環境改善的執行成效。政府已投入近 48億元改善校園周邊，但從19所學校的檢核結果顯示，全數不及格，檢核平均分數僅33.79分。問題主要為缺乏人行道、行人穿越道視線受阻、車道過寬，及學區與行穿線的預告標誌及設置亦狀況不佳等現象，讓學童的上學路充滿危機。靖娟基金會呼籲相關單位全面檢討政策內容，聽取專業意見，確保資源真正用於解決通學環境問題。
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