兒盟調查：1成學生深陷校園霸凌困境 出現睡眠障礙比率增高

霸凌事件造成學生身心傷害到成人因霸凌引發的憾事，是全社會共同面臨的挑戰。根據兒福聯盟去年調查發現，霸凌中以言語霸凌（64.9%）最為普遍，有30.1%學生因霸凌失眠或睡不好，恐產生睡眠障礙，較2023年的19.5%大幅增加。

兒盟於2024年底對全台1萬6000多名國、高中生進行網路問卷調查，結果顯示，校園霸凌發生率與前年相比下降至10.2%，以言語霸凌64.9%最高，關係霸凌24.5%居次，雖然霸凌狀況有減緩趨勢，值得關注的是，受霸凌影響的學生，睡眠問題比率由19.5%大幅增至30.1%，近四分之一受害學生更曾產生自殘意圖。

至於什麼樣的孩子容易霸凌或是被霸凌？數據指出，童年創傷經驗是校園霸凌的重要風險因子之一，約4.9%的國高中生經歷過4項以上創傷，例如父母離異或過世、遭受言語暴力或身體虐待甚至性侵害等，這些學生無論在霸凌他人或被霸凌的比率上，均遠高於創傷經驗較少者。

調查顯示，近1年內有10.2%的國高中生曾遭遇校園霸凌，雖然比2023年15.1%下降，問題依然不容忽視。值得注意的是，國高中生為台灣校園霸凌的嚴重程度打出4.9的平均分數，但有12.8%的學生給到最嚴重的滿分10分，認為台灣的校園霸凌仍然非常嚴重。兒盟分析，霸凌發生率的下降得益於校園教育與社會重視的提升，但仍有約1成學生深陷霸凌困境，迫切需要師長的介入與支持。

調查也指出，校園霸凌對學生的心理創傷深遠且多面，其中超過半數（53.1%）感到被孤立，接近一半（48.6%）自尊心受損，另有44.8%感到無助；而有過霸凌經驗的學生，有22.5%曾有意圖自殘或自殺，凸顯校園霸凌對心理健康的嚴重影響，亟需各界關注。

調查也有令人鼓舞的發現，兒盟觀察，校園「創傷知情」的環境與資源，是有效降低霸凌發生率及負面影響的重要保護因子，創傷知情環境是指各種場域針對受創者提供友善、安全且支持的互動與空間氛圍，在創傷知情環境分數較高的校園，學生被霸凌的比率僅6.6%，相較環境分數較低的校園的24.3%，足足相差近4倍；校園創傷知情資源的充足程度也顯著影響霸凌發生率，分數較高的校園被霸凌比率為9.6%，遠低於資源匱乏校園的25.4%。

兒盟呼籲，面對校園霸凌問題，政府應持續強化輔導精神，將創傷知情理念落實於校園。此外，教師應提升對歧視、霸凌議題敏感度，政府也應密切觀察新通過的「學生輔導法」，是否有確實為受創學生提供持續且專業的心理支持與復原資源，才能營造健康友善的校園環境。