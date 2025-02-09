孩子開學無法收心…家長可以這麼做！ 醫授5招防「收假症候群」

本周二是國中小開學日。台北市立萬芳醫院精神科兼任主治醫師潘建志提醒，孩子若無法收心，甚至恐懼、焦慮及排斥上學等情況，家長可從旁協助調整作息，並透過溝通、言語鼓勵找出癥結點，也可在返校日、開學日當天親自接送上下學，擺脫「收假症候群」。

高中、國中、國小學生歷經為期21天的寒假，其中國中小學生在假期接近尾聲時，難免出現恐懼、焦慮及排斥上學等無法收心的情況，如同節後症候群（Post-holiday syndrome，又稱收假症候群）。潘建志建議，家長可從旁協助孩子調整作息、返校日勿請假、多溝通與鼓勵、開學日當天親自接送、親師合作等方式，幫助改善相關問題。

一、調整作息：寒暑假等長假後，孩子容易日夜顛倒，導致生活作息紊亂，可在鄰近開學日約前一周，幫助孩子調整回早睡早起的生活作息。

二、參加返校日：返校日有助於孩子調適心態，也能見到許久不見的同儕，因此建議不要隨便請假，若學校在寒暑假時有開放民眾入內，家長也可在鄰近開學日的前幾天，帶孩子回去校園散步。

三、多溝通與鼓勵：孩子無法收心，甚至對學校心生牴觸，家長可透過溝通、言語鼓勵找出癥結點。

四、開學日當天親自接送：國中前的孩子，不論平時是否自主到校，家長都可在開學日當天親自接送上下學；國中後的孩子，家長不妨多訓練養成獨立上下學的習慣。

五、親師合作：孩子仍無法收心，不願意回去學校上課，家長可告知班級導師，請導師留意孩子在校的情況，若需要進一步協助，也可尋求校內輔導教師。

不過，潘建志說，若孩子持續排斥到校上學，可能源自學校恐懼症（School Phobia，又稱拒學症），症狀包括返校時出現噁心、頭暈等身心異常反應，在家時情況好轉；或幼兒社交焦慮症（social anxiety disorder of childhood），當孩子一離開親朋好友所在的環境時，有冒汗、心悸，甚至無法正常言語等情況。

潘建志說，外籍配偶子女，或出生在衝突不斷的高風險家庭、隔代教養家庭的孩子，及曾遭遇校園霸凌、教師責罰後忿恨難平的學生，都有較高機率得到學校恐懼症，常見於學齡初期的兒童，有的會隨著年紀漸長，或與同儕、教師相處後好轉，若伴隨憂鬱症、焦慮症等其他心理障礙，須以諮商、行為或藥物治療改善，或經監護人同意後申請在家自學。