為何不是周一開學？教育部：寒暑假起訖日期有規定

下周二就是國中小開學日，為何開學日不是周一而是周二？教育部早在相關辦法中明定寒暑假起訖日期，僅各縣市政府若有地方性需要，可報教育部後調整，如台南市本學年就因辦理全中運而提早開學。

近日有網友疑惑，原以為明（10）日周一就是開學日，為什麼到周二（11日）才要上學？教育部「各級學校學生學年學期假期辦法」第4條對各級學校暑假、寒假日數及起訖日期有所規定，寒假的部分以放假21日為限，從1月21日開始，放到2月10日；暑假是以60日為限，從7月1日開始，放到8月29日。

另外，第8條指出，若因氣候或地方性特殊需要，可經學校所在地直轄市、縣（市）主管教育行政機關事先報教育部後，予以調整。像是台南市本年度承辦全國中等學校運動會，今年4月19日至24日停課，所以全台南市中小學113學年度第2學期都在上周三（5日）開學，較其他縣市早。

近年陸續有大專校院實施16周制，台灣大學、台灣科技大學、台灣師範大學等學校113學年度從12月23日就開始放寒假，前後碰上例假日，放假達58天，創下歷年最長紀錄。教育部在該辦法中也明定，大專校院若因教學需要調整寒暑假時間，報教育部備查即可。