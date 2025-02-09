快訊

獨／高雄3死分屍案「死亡筆記」還有第5人 恐怖筆記全曝光！

0050分割對投資人權益不會有什麼影響！達人：今年規模有望再創高

獨／高雄檢警看過來！鄰居曝連環殺人凶嫌過年前有這些詭異舉動

中小學11日週二開學 教部：法規明定寒假起迄日

中央社／ 台北9日電

全國中小學113學年度第2學期將於今年2月11日開學，有網友疑惑為何是週二開學、而非週一。教育部今天表示，法規已明定寒假天數和起迄日；另外台南市配合全中運，已提早開學。

近日有網友在臉書發文指出，以為週一（10日）就是開學日，為什麼是週二（11日）才要上學。也有網友貼心提醒，今年除了台南的中小學已開學，多數孩子應該是「週二」開學，千萬不要週一就把孩子送到學校門口，才發現學校沒人。

教育部說明，依據去年6月發布施行的「各級學校學生學年學期假期辦法」，第4條明定各級學校暑假、寒假日數及起訖日期，暑假以60日為限（起7月1日，訖8月29日），寒假以21日為限（起1月21日，訖2月10日）。

各地方政府教育局多於去年7月就發布113學年度學生學年行事曆，第1學期開學日為113年8月30日（週五），寒假於114年1月21日開始；第2學期開學日為114年2月11日（週二），暑假於114年7月1日開始。

其中台南市為配合承辦全國中等學校運動會，114年4月19日至24日將停課，因此台南市中小學113學年度第2學期開學日為2月5日（週三），比其他縣市提早開學。

台南 寒假 開學日

延伸閱讀

禮拜二才開學！大票家長搞錯「老師提醒才知道」 教部曝原因

北市校園操場使用率高 市府今年編1.1億修建北一女等16校

新北平溪國中攝影營隊好好玩 帶領學生用科技玩創意

開學在即防流感 新北議員送口罩到汐止中小學校

相關新聞

打造泰國鬼怪指南 阿涅克：「鬼妻娜娜」已成泰文創資源

信奉佛教的泰國，為什麼鬼怪傳說特別多？「因為泰國人充滿想像力！」泰國作家阿涅克(Anek Nawikkamun)回答。花...

台北國際書展最後一天！ 五大最美最大腦洞展位別錯過

2025台北國際書展今天邁入最後一天。受到周六補班影響，上班族只有今天可以一整天優游於書展。以下介紹今年最美或最具創意的...

【專家之眼】誰說要讀過〈廉恥〉才有廉恥？

因批判108課綱「無恥」而聲名大噪的北一女國文老師區桂芝，近日出版《革108課綱的命》。在新書發表會上，有位女大學生質問...

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

北市鼓勵青年海外實習 補助生活費每月2.5萬元起

繼推出在學青年實習津貼，台北市青年局針對一般青年的海外實習計畫今天啟動，首波共10間機構提供31個職缺，開放18至45歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。