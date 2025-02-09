打造泰國鬼怪指南 阿涅克：「鬼妻娜娜」已成泰文創資源

信奉佛教的泰國，為什麼鬼怪傳說特別多？「因為泰國人充滿想像力！」泰國作家阿涅克(Anek Nawikkamun)回答。花數十年心力研究泰國鬼怪文化的他，認為西洋的吸血鬼「無趣」，「只是沿襲人的樣子」，不像泰國鬼怪形象多元又有創意。而泰國人於神秘文化呈現的「想像力」，也展現在美食、設計、影視等各種文創產業，「泰流」已是不可小覷的文創潮流，明年台北國際書展便選定泰國為主題國。

2025台北國際書展期間，世貿中心捷運站入口牆畫著紅黑色的「神秘泰國」廣告，邀請讀者到書展泰國館「與專攻偵探、鬼怪及神秘題材的作家面對面交流」。堂堂國家館敢用「鬼怪」做為號召，泰國是第一個。而泰國藝術大學也在政府資源的挹注下，推動「東協鬼魂」數位內容開發計畫，以泰國鬼為軸心整合亞洲7個國家的鬼怪文化，將鬼魂視為泰國文化的「軟實力」。而泰國學術界甚至曾在2016年召開「東盟幽靈研討會(ASEAN Ghost seminar)」，阿涅克便受邀發表演講。

71歲的阿涅克醉心歷史，曾發表「暹羅第一」等多部歷史著作，2020年獲泰國「國家文學藝術家」。他花了數十年時間研究泰國神秘文化，完成兩本著作，一本是研究泰國最知名女鬼的「鬼妻娜娜(Mae Nak) 」，一本是宛如泰國鬼怪指南的「泰國鬼怪:泰國文化中的鬼魂與靈體」。

「我喜歡歷史，而鬼怪也是歷史的一部分。」阿涅克先是完成追溯從傳說變成泰國重要文創資源的「鬼妻娜娜(Mae Nak) 」，接著又爬梳泰國歷史、民俗傳說完成「泰國鬼怪:泰國文化中的鬼魂與靈體」，以簡單又深入的指南向讀者介紹20種泰國代表性鬼怪。

「我的研究著重在猛鬼。」阿涅克解釋，「因為猛鬼比較有趣、有故事。」曾經「撞鬼」嗎？他表示自己「磁場不對」，但相信「世界上有肉眼無法察覺的神祕存在」，而他對此充滿興趣。

阿涅克的態度也代表泰國人對鬼文化的看法。「泰國人在拜神之前是先拜鬼。」阿涅克表示，泰國人認為鬼魂是歷史與生活中的一部分，對鬼的態度是畏懼，但不會視為禁忌。而泰國人的想像力也充分展現在鬼怪文化上，他翻開書中的的「Krasue (飛頭女鬼)」，比手畫腳地描繪這個代表性泰國女鬼「飛頭」所展現的千變萬化的姿態，「相較之下，歐美的吸血鬼多麼無聊。」

阿涅克在代表作「鬼妻娜娜(Mae Nak) 」中，以600頁的篇幅追溯這個最著名的泰國鬼故事，如何從一個難產而死的女子，經歷一百年的轉化，衍生出十幾部電影、電視劇與漫畫、長篇小說，甚至紅到國外，成為泰國影視與文創產業的重要素材。他認為，正因為泰國人把鬼文化視為「故事」而非禁忌，泰國的文創產業才能如此百花齊放。