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北市鼓勵青年海外實習 補助生活費每月2.5萬元起

中央社／ 台北9日電
台北市青年局局長殷瑋。聯合報系資料照
台北市青年局局長殷瑋。聯合報系資料照

繼推出在學青年實習津貼，台北市青年局針對一般青年的海外實習計畫今天啟動，首波共10間機構提供31個職缺，開放18至45歲民眾申請，且每月補助至少2.5萬元生活費。

台北市青年局今天宣布啟動青年赴海外實習計畫，即日起至3月6日中午12時止，開放在台北市設籍、就學或就業，且具高中以上畢業學歷的18至45歲民眾，申請在今年暑假期間至10間地點橫跨美、亞2洲的國際機構實習。

青年局指出，此次合作單位包含史丹佛大學審議式民主實驗室、美國休士頓市政府、奧克拉荷馬市動植物園、原生廣告平台Taboola等公私部門，工作內容涵蓋數位科技、生物醫學、永續發展等台北市重點推動產業，盼青年返國後能迅速投入相關領域發展。

青年局表示，通過面試後錄取的青年，將可獲得實習期間每月新台幣2.5萬元、最多補助3個月的生活津貼，前往工作地點所須的簽證、機票及保險也會由青年局負擔，但實習期間及返國後須配合分享海外經驗與心得。

台北市青年局局長殷瑋透過新聞稿說，此計畫不僅提供海外實習機會，鼓勵青年在全球競爭激烈的職場中培養適應力與執行力，更希望吸引具備問題解決能力、溝通協作力與創新精神的青年參與，累積經驗以成為未來國際舞台上的新星，讓世界看見台北青年的潛力與能量。

北市 實習 青年

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