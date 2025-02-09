教部推永續人才培育 海大攜高中設計海洋能源課

教育部推動永續能源人才培育計畫，台灣海洋大學與基隆安樂高中合作設計系統化海洋能源課程，結合離岸風電、海洋科技工程實作等，成為高中能源教育的成功典範。

教育部今天發布新聞稿指出，因應全球2050淨零排放及國內再生能源發展趨勢，教育部推動永續能源跨域應用人才培育計畫，協助高中發展符合12年國教課綱的永續能源素養導向課程。

永續能源跨域應用人才培育計畫提供高中教師增能研習，提升永續能源素養及課程設計能力，並輔導學校規劃多元選修、專題實作等課程，將能源教育議題融入課程，系統化培養學生的能源知識與實踐能力。

如台灣海洋大學與基隆安樂高中合作設計系統化海洋能源課程，包括「海有多好」基礎課程、「台灣離岸風電」進階課程、海洋科技工程實作課程，並鼓勵學生參與能源實作競賽，培養實作能力，讓海洋能源課程系統化設計成為高中能源教育的成功典範，促進學生學習成效提升。

東華大學則攜手慈濟大學附屬高中，以綠能永續為主軸，透過分組遊戲引導學生了解台灣發電與用電遭遇的挑戰，並連結太陽能、生質能等再生能源主題，動手實作再生發電系統及應用載具等專題研究課程，讓學生深入探索能源議題，並透過動手操作，了解再生能源發電應用原理。

教育部提到，希望藉由大學攜手高中共同設計跨領域課程及鼓勵學生參與競賽，推動能源素養教育，為學生提供實務實作學習經驗，培養具備永續能源素養的跨域人才，積極為實現淨零排放目標貢獻力量。